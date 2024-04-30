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業務男坡道偷拍女子裙底風光 法官這理由不予緩刑
高雄41歲複姓歐陽的男子去年5月3日下午，在左營區某大樓地下停車塲入口處遇見某女穿著短裙，獨自走在停車塲坡道上，看似無暇注意他，他竟用左手拉住她裙子，右手持手機伸進裙底，由下往上刻意拍攝隱私部位，對方當場要求刪除照片並報警；上周一，橋頭地院依無故攝錄他人性影像罪，判處他5月徒刑，不得緩刑。
判決書指出，他拍攝該女裙底下所遮蔽下體、大腿內側等身體隱私部位的性影像，客觀上，這些偷拍部位，足以引起性慾或羞恥感，且事後因該女不想再見到對方，無意調解或談求償事宜。
橋頭簡易庭法官審酌，此男過去即有類似前科，如今再犯相同的罪，不宜輕縱；再者，他雖事後提出相關身心科就診證明書，但細查他第一次於去年12月22日看診，藥袋劑量僅14天分，且醫囑要求他持續追蹤並藥物治療，他卻直至今年3月26日，在法院函文通知下，才二度看診，案發迄今顯見他根本無心治療。
據知，此男為碩士學歷，從事業務工作，雖獨居，但仍須提供未成年小孩生活費及扶養父母費用；雖辯護人具狀請求給予緩刑，法官考量，他並未取得受害人和解寬恕，前科再犯還不願循醫囑治療，心存僥倖態度不佳。
至於，此男犯案的手機雖現場刪除拍攝性影像，卻因他丟棄疑滅證現場並未扣案，法院雖不予宣告沒收或追徵，但仍難保有無別人性影像在內，且僅本人知悉是否真實丟棄，橋頭法院上周一判處歐陽5月徒刑，可易科罰金1天1000元計算，可上訴。
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