SBL球簽賭案 遊戲帳號男認罪：吳季穎下注五花八門、看心情給佣金

SBL打假球簽賭案，士林地方法院今再開庭，傳喚吳季穎朋友游舜翔1人出庭，游男認罪答辯，坦承涉加重詐欺、賭博罪嫌，他「草率借帳號」給吳季穎，吳下注五花八門，看心情給佣金，願繳回檢方認定的不法所得28萬2千元，請求法院從輕量刑。

33歲游男上月因前往大陸，來不及回國出庭，透過辯護人稱，單純協助吳季穎下注賭博，沒有趁機賺取賭資，願認罪繳回犯罪所得，求處緩刑。今他出庭認罪答辯，「草率借帳號」給吳季穎使用。游男供稱，坦承提供遊戲帳號給吳季穎，下注「有輸有贏」不清楚下注內容，對於外傳球員集體打假球，更是抱持懷疑態度。