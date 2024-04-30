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SBL球簽賭案 遊戲帳號男認罪：吳季穎下注五花八門、看心情給佣金
SBL打假球簽賭案，士林地方法院今再開庭，傳喚吳季穎朋友游舜翔1人出庭，游男認罪答辯，坦承涉加重詐欺、賭博罪嫌，他「草率借帳號」給吳季穎，吳下注五花八門，看心情給佣金，願繳回檢方認定的不法所得28萬2千元，請求法院從輕量刑。
33歲游男上月因前往大陸，來不及回國出庭，透過辯護人稱，單純協助吳季穎下注賭博，沒有趁機賺取賭資，願認罪繳回犯罪所得，求處緩刑。今他出庭認罪答辯，「草率借帳號」給吳季穎使用。游男供稱，坦承提供遊戲帳號給吳季穎，下注「有輸有贏」不清楚下注內容，對於外傳球員集體打假球，更是抱持懷疑態度。
檢方計算，2022年12月27日至2023年5月2日，吳季穎等人共匯入28萬2千元，認定為涉賭不法所得。法官今問游男拿多少佣金？游男稱，輸的時候沒有拿，贏的時候會拿一成佣金，也就是使用遊戲帳號的費用，但吳季穎下注五花八門，棒球也有下注，「要看吳季穎心情，有時是拿零頭」庭末，檢辯雙方無聲請調查證據，全案候核辦。
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