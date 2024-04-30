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補習班狼師揉捏14歲少女胸部猥褻 他承諾賠100萬和解換緩刑
台北市某補習班許姓數學科老師前年單獨替14歲少女輔導課業時，趁機環抱女學生，用手撫摸、揉捏胸部，一審依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑2年；案件上訴，台灣高等法院認為許已以100萬元和少女及父親和解，依法判刑2年並宣告緩刑5年，可上訴。
許2022年12月間在補習班擔任數學輔導老師，他同年12月10日晚間6至8時間，在補習班教室單獨替少女課後輔導數學，卻利用少女在教室前方螢幕解答題目的機會，從後方環抱腰側，並不顧少女掙扎反抗，伸手撫摸、揉捏少女胸部。
少女回到座位後，許仍蹲在位子旁邊，環抱少女、撫摸及揉捏少女腹部和胸部，強制猥褻得逞。許起初否認犯行，一審認為許甚至將犯案起因歸咎於「少女心情不好」，推諉給少女，態度不佳，而判刑2年。
案件上訴，許改口認罪，並與少女府親達成和解、道歉，並承諾分期賠償100萬元，審酌許已經離開補習班，不會再從事教育工作，認為許應已知所警惕而沒有再犯之虞，高院依法判刑2年並宣告緩刑5年，期間應依約定支付損害賠償，並接受性別平等方面的法治教育課程3場次。
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