影／高雄女陷愛情粉紅泡泡被喊老婆 「工作都找好了」就差她匯款

高雄45歲越南籍黃姓女子不敵大陸網友柔情攻勢墜入情網，對方日前聲稱欲前往台灣接黃女回大陸結婚，要求黃匯款20萬助他清償債務；上周四，黃女在銀行臨櫃匯款時，告知行員正浸淫在幸福泡泡中，但行員一聽有詐，請來警協助問黃「飛大陸面對面處理婚事，更好不是嗎？」這才讓黃驚醒受騙，異地戀原來只是一場夢。

經了解，黃於去年透過交友軟體結識大陸陌生網友，對方利用「假結婚」愛情老梗，要求黃匯款20萬元代為清償債務，之後兩人要見母親互許終生，並透過LINE傳訊，手把手教導填單匯款，還寫道，幫「老婆」安排好大陸工作，一切就緒就等她把錢匯來。