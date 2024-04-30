影／高雄女陷愛情粉紅泡泡被喊老婆 「工作都找好了」就差她匯款
高雄45歲越南籍黃姓女子不敵大陸網友柔情攻勢墜入情網，對方日前聲稱欲前往台灣接黃女回大陸結婚，要求黃匯款20萬助他清償債務；上周四，黃女在銀行臨櫃匯款時，告知行員正浸淫在幸福泡泡中，但行員一聽有詐，請來警協助問黃「飛大陸面對面處理婚事，更好不是嗎？」這才讓黃驚醒受騙，異地戀原來只是一場夢。
經了解，黃於去年透過交友軟體結識大陸陌生網友，對方利用「假結婚」愛情老梗，要求黃匯款20萬元代為清償債務，之後兩人要見母親互許終生，並透過LINE傳訊，手把手教導填單匯款，還寫道，幫「老婆」安排好大陸工作，一切就緒就等她把錢匯來。
「結婚後再給他20萬，要不他錢拿了就跑路！」警耐心苦勸黃睜大眼睛，愛情來得太快，恐怕其中有詐，當時行員也在一旁協助撥打電話給黃女口中的「老公」，只是一問他在哪一省分，對方卻一時打不出來，支吾其詞顯有異樣，這時員警乾脆把黃帶到一旁座位區，告知她這些都是詐團的慣用伎倆，才順利阻止這場愛情騙局。
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