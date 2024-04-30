郭璽指控「趙少康私吞新黨3億競選經費」 北檢偵結處分不起訴

去年12月間，時任立委候選人郭璽在網路節目指控，時任國民黨副總統候選人趙少康曾私吞新黨3億元競選經費，兩人互告。台北地檢署今偵結，考量郭璽與趙少康所言與公共利益相關，罪嫌不足，兩人均處分不起訴。

檢方指出，去年12月7日，郭璽參與網路節目「凝觀說說看」提及，「趙少康私吞83年台北市長競選結餘款新台幣3億元，遭王建煊譴責後退出新黨」與「監察院前院長王建煊非常厭惡趙少康把新台幣3億新黨競選經費吞了」等語。

對此，趙少康提告郭璽，涉犯總統副總統選舉罷免法第90條之意圖使人不當選，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人、刑法加重誹謗。

郭璽則反告趙少康，涉犯公職人員選舉罷免法第104條第1項之意圖使候選人當選或不當選，以文字散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人、刑法加重誹謗。

檢方偵辦，郭璽、趙少康均否認犯行。

郭璽辯稱，黨內的人都知道這些事，王建煊也曾在節目上說「不能說他有或沒有」。檢方指出，王建煊曾在YouTube頻道「筱君台灣PLUS」去年12月間的影片中，主持人詢問王建煊有關趙少康捲款退黨一事時，王說「不能說他有或沒有」，因影片與郭所辯內容相符，郭璽是根據公開資料提出個人看法，討論公益有關事項，罪嫌不足，郭璽處分不起訴。