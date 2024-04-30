陸籍「華益9號」抽砂船非法盜取我國海砂300公噸 船長判囚1年10月定讞

大陸籍抽砂船「華益9號」前年越界到澎湖七美西南方海域，非法抽取逾300公噸我國領海海沙，被海巡人員攔截查扣，一審多名船員認罪獲緩刑遣返回國，但船長陳偉斌不認罪，被判1年10月徒刑並沒收抽砂船，二審維持原審刑度，但撤銷沒收抽砂船部分；案件上訴，最高法院駁回刑度部分上訴，另沒收部分撤銷發回更審。

「華益9號」2022年4月25日從福建省漳州市詔安縣某港口出發，搭載船長陳偉彬和9名大陸籍船員；隔日清晨4、5時許，抵達澎湖七美嶼西南方的「台灣灘」海域，未依我國法令規定申請許可，逕自非法抽取海砂約300公噸以上，最終被海巡署艦艇登檢盤查，逮捕陳偉斌等10人，並將300公噸海砂回填原海域，抽砂船則駛回高雄茄萣區興達港靠泊。

檢方偵辦時，陳偉斌只坦承駕駛船舶與船員出發到台灣海域，但否認非法盜採海砂，且說詞數次變換，起初供稱原本確實是要去台灣附近抽砂，等到抽滿後再與賣給買家。

審理期間，陳偉斌再度改口當初是要前往海南島進行填海造地工程，因濃霧偏航，至於300噸海砂，這次出航前就裝載船上。事後經檢方委由專家鑑定船上殘留海砂，認定為台灣海砂。

其餘9名船員一審時全坦承犯行，與檢方達成認罪協商，獲判緩刑，並已遣返回國，陳偉斌一審被依中華民國專屬經濟海域採取土石罪，判處1年10月徒刑，沒收「華益9號」抽砂船。

案件上訴，二審認為，陳偉斌已坦行此行目的是到台灣海域抽砂，且查獲當時抽砂船旁有其他運砂船接應，陳偉斌見海巡艦艇靠近蒐證，立即指示船員卸砂入海，以湮滅證據，又拒不停船受檢，並蛇行逃避。海巡人員登船檢查，發現300公噸海沙存放在其中2個船艙內，仍然濕潤含有海水，認定海砂是在台灣淺灘海域非法抽取的。