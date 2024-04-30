黃國昌、黃子哲因「台灣阿銘的公開信」互告 北檢偵結不起訴

總統大選前，網傳一封署名鴻海集團創辦人郭台銘的公開信，時任民眾黨不分區立委候選人黃國昌告發中華日報董事長陳樹、身兼報社董事的侯辦發言人黃子哲、國民黨主席朱立倫，涉犯總統副總統選舉罷免法。黃子哲則反告黃國昌涉犯誣告及誹謗。台北地檢署今偵結，因查無積極證據，兩人均獲不起訴處分。

今年1月11日上午，中華新聞雲轉發網傳的「台灣阿銘的公開信」與報導「郭台銘出現了！台灣阿銘的公開信」，文中提及「集中火力將選票投給藍營候選人侯友宜、趙少康」等語，引發議論。

黃國昌於同日舉行記者會，認為黃子哲等人應為此負責，具狀告發陳樹、黃子哲與朱立倫，涉犯總統副總統選舉罷免法之意圖使候選人當選或不當選，散布謠言或傳播不實之事，足生損害於公眾或他人罪。

中華新聞雲同日午間澄清，因一時不察運用該信件做新聞，已下架該則新聞。聯電榮譽董事長宣明智已說明，該公開信由他及友人擬寫初稿，並非由侯辦造假。

黃子哲認為，侯辦對於此事不知情也無關，他雖然擔任中華日報董事，未曾參與平時的編採會議，他也未參與此事，黃國昌卻告發他及國民黨。對此，他告發黃國昌涉犯刑法誣告和誹謗。

檢方指出，依據新聞資料與台灣事實查核中心資料可知，中華日報張貼的該則新聞固有不實，但是該信在網路廣泛流傳，且中華日報刊登的確實為轉發內容，未加註其他自行表述的言論，無證據顯示陳樹、黃子哲及朱立倫等人，主觀上有傳播不實之事或意圖使人不當選之意圖，另外3人是否有參與新聞發布，容有疑義，難與上開罪責相繩。陳樹、黃子哲及朱立倫獲不起訴處分。