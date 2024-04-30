聽新聞
test
0:00 / 0:00
宥勝強制猥褻女助理案今加開辯論庭 與被害人和解？律師這樣說
藝人宥勝被控8年前跨坐、強吻女助理涉強制猥褻罪，台北地方法院原本辯論終結訂5月24日宣判，不過，被害人又遞狀陳報「案情」，合議庭今天加開辯論庭傳喚宥勝出庭，庭審半小時結束，宥勝對媒體詢問只以「辛苦了」3字回應。
合議庭今年3月26日開庭時，被害人的律師指控宥勝透過與被害人共同認識的友人傳遞訊息，表示可以將交互詰問的有關資料預先提供給被害人作為參考，有教唆串證之虞。
不過，宥勝辯護人的認知是，宥勝在向對方展現善意，並尋求和解的可能性，檢察官庭中甚至建議羈押宥勝，合議庭後來裁定宥勝以8萬元交保。
性侵害案採不公開審理，宥勝今天開庭後，未對加開辯論庭為何表示意見；宥勝的律師對宥勝是否已正式與被害人和解、是否和解後可在量刑上獲寬典等，只表示「是否和解屬於案情的一部分，所以不方便透露」。
依檢方起訴，2016年底某日宥勝結束工作，提議送女助理返回對方新北市新店區的住處，女助理同意，於是駕駛宥勝的車子返家，2人抵達後，宥勝藉口要借廁所進入女助理的屋內。
不過，宥勝上完廁所後未立即離開，突然以面對面姿勢坐在女助理的大腿上，以手控制女助理的雙手，解開女助理的內衣，以舌舔耳，以手摸胸對女助理猥褻，女助理抵抗，宥勝才停手，檢方2023年11將宥勝依強制猥褻罪起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言