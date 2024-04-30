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宥勝強制猥褻女助理案今加開辯論庭 與被害人和解？律師這樣說

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

藝人宥勝被控8年前跨坐、強吻女助理涉強制猥褻罪，台北地方法院原本辯論終結訂5月24日宣判，不過，被害人又遞狀陳報「案情」，合議庭今天加開辯論庭傳喚宥勝出庭，庭審半小時結束，宥勝對媒體詢問只以「辛苦了」3字回應。

合議庭今年3月26日開庭時，被害人的律師指控宥勝透過與被害人共同認識的友人傳遞訊息，表示可以將交互詰問的有關資料預先提供給被害人作為參考，有教唆串證之虞。

不過，宥勝辯護人的認知是，宥勝在向對方展現善意，並尋求和解的可能性，檢察官庭中甚至建議羈押宥勝，合議庭後來裁定宥勝以8萬元交保。

性侵害案採不公開審理，宥勝今天開庭後，未對加開辯論庭為何表示意見；宥勝的律師對宥勝是否已正式與被害人和解、是否和解後可在量刑上獲寬典等，只表示「是否和解屬於案情的一部分，所以不方便透露」。

依檢方起訴，2016年底某日宥勝結束工作，提議送女助理返回對方新北市新店區的住處，女助理同意，於是駕駛宥勝的車子返家，2人抵達後，宥勝藉口要借廁所進入女助理的屋內。

不過，宥勝上完廁所後未立即離開，突然以面對面姿勢坐在女助理的大腿上，以手控制女助理的雙手，解開女助理的內衣，以舌舔耳，以手摸胸對女助理猥褻，女助理抵抗，宥勝才停手，檢方2023年11將宥勝依強制猥褻罪起訴。

宥勝今天出庭，對新案情不回應。記者王聖藜／攝影
宥勝今天出庭，對新案情不回應。記者王聖藜／攝影

宥勝 廁所 猥褻

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