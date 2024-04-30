宥勝強制猥褻爆「新案情」 法院今加開辯論庭

藝人宥勝被控８年前跨坐、強吻女助理涉犯強制猥褻罪，台北地院原本辯論終結訂今年5月24日一審宣判，不過，告訴人又遞狀陳報新案情，台北地院合議庭認為，仍有再調查必要，今天上午加開辯論庭傳喚宥勝出庭。

法院日前安排社工、被害人出庭作證，不過，被害人的律師指控宥勝透過與被害人共同認識的友人傳訊息，可將交互詰問的有關資料預先提供給被害人作為參考，有教唆串證之虞。

宥勝一方辯解說，宥勝是向對方展現善意，並尋求和解的可能性，合議庭後來裁定宥勝以８萬元交保。

事實上，宥勝被踢爆涉案後，曾以臉書表達歉意，但後來多次自清，聲稱與告訴人為合意關係；他今年１月９日出庭後，一度表示之前會保持沈默，是想要保護女生，還稱當事人其實沒有對他提告。

依檢方起訴，２０１６年底某日宥勝結束工作，提議送女助理返回對方新北市新店區的住處，女助理同意，於是駕駛宥勝的車子返家，２人抵達後，宥勝藉口要借廁所進入女助理的屋內。