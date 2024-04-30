基泰大直損鄰 副理等5人遭訴

「基泰大直」建案施工不當，造成連續壁斷裂、工地塌陷。圖／聯合報系資料照片 台北市中山區大直建案「基泰大直」去年施工不當造成鄰宅坍塌，台北地檢署查出基泰工程部副理邱丞鴻及工程部人員張博翔，涉嫌將建案連續壁厚度從六十公分改為五十公分，且未理會警戒值監測數據繼續施工，昨依違背建築術成規及偽造文書等罪嫌，起訴邱、張及建築師王德生、基泰專案工程人員劉豐壽、規劃服務部專案人員姜若彥五人。

檢方以邱、張、王三人未坦承犯行，犯後態度不佳，建請法院從重量處七個月以上之刑，不得易科罰金或易服社會義務勞動；姜若彥與劉豐壽坦承犯行，請法院量處適當之刑。

去年九月七日晚間，鄰近基泰大直的建築物出現龜裂，工地南側五棟民宅大幅傾斜、陷落約一層樓高度，後來路面大幅陷落，上百人被迫離開家園。

全案經告發、北檢去年九月廿二日指揮廉政署搜索基泰建設總公司、福益營造及王德生建築師事務所，約談王德生、張博翔及邱丞鴻，訊後交保。

檢方查出，二○二二年九月卅日建案工務會議時，邱丞鴻與張博翔決議不辦理連續壁變更設計，原本六十公分厚度連續壁，被縮短為五十公分，再將結構圖交由不知情之下包廠商施作。

為了避免工期延誤，邱、張違背施工順序，完工後也未鑽孔取樣，即接續安排連續壁工程。事件爆發後，為了避免損鄰事件擴大，還商請儀大公司更改出具的監測案周報表量測數據初值。

檢方指控，基泰大直建案天生地質條件不佳，儀大公司去年四月十一日、七月廿六日出具的監測案周報表中，基泰大直地表沉陷、建物沉陷、建物傾斜率等數據有超過警戒值和行動值的情形，邱、張為趕工，不理會監測數據超標，未採取應變作為。

起訴指出，邱、張二人罔顧各項法令及建築成規要求，僅為求私利，未按圖施作建案工程，為了規避損鄰爭議，多次調整監測數據；劉豐壽、王德生勘查程序敷衍行事，終致發生房屋倒塌。

民進黨立委王世堅告發基泰董事長陳世銘、福益營造負責人王明堂等涉嫌殺人未遂與違背建築術成規等罪，查無不法簽結。