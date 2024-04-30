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屏東2鄉長涉貪…長治鄉長請辭 新埤鄉長收押

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣長治鄉長古佳川因貪汙，一審被重判8年、褫奪公權5年遭停職，昨宣布請辭鄉長。本報資料照片
屏東縣長治鄉長古佳川因貪汙，一審被重判8年、褫奪公權5年遭停職，昨宣布請辭鄉長。本報資料照片
屏東縣長治鄉長古佳川因貪汙案一審法院判刑遭停職，縣府派參議曾龍陽代理鄉長，古佳川昨請辭鄉長一職，因鄉長任期還有2年多，依地制法規定，將啟動鄉長補選。新埤鄉長潘和源上周五因涉違法進用公所人員遭法院收押禁見，縣府派秘書吳志江任代理鄉長，30日舉行交接典禮。

古佳川因購買張惠妹演唱會紀念品、到餐廳為父親慶生等，以不實單據核銷公款5萬8350元，遭檢方偵辦，收押近11個多月，屏東地院3月14日宣判，古佳川犯貪汙治罪條例第5條等罪，重判應執行有期徒刑8年，褫奪公權5年，可上訴。

古佳川昨發聲明指出，為了不讓鄉政空轉，他決定請辭鄉長職務，讓了解長治鄉的有心之士能夠挺身而出，他會繼續和鄉親站在一起，當永遠的志工。

地方評估，長治鄉長補選這一役，推估會有無黨籍地方派系參選，民進黨應也會推派人選，國民黨不缺席，地方視為2026前哨戰。

新埤鄉長潘和源4月26日遭屏東地院裁定羈押禁見，縣府依地方制度法82條第2項規定指派吳志江代理鄉長，30日下午1點半在新埤鄉公所辦交接儀式。

潘和源今年3月遭檢方偵辦，屏東地院當時裁定30萬元交保，檢廉擴大偵辦，案情升高，檢方持搜索票搜索潘和源住處，涉違反貪汙治罪條例，向法院聲請羈押禁見獲准。

地方制度法 貪汙 鄉長

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