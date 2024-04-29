台南正副議長賄選案判無罪 謝龍介：另一套標準？

台南市正副議長賄選案台南地院今天下午宣判，議長邱莉莉等10名被告均獲判無罪，對此，國民黨台南市黨部主委謝龍介在臉書發表看法，「這麼離譜的判決，實在很難不讓人聯想，是因為黨證辦對張，官司有人幫」。

謝龍介表示，台南市正副議長賄選案，台南地檢署起訴民進黨前中執委郭再欽、議長邱莉莉與副議長林志展等，以每票至少1000萬元，再加上保障議員跑票，如果未來落選的薪資，還有便宜購入房產等條件威脅利誘，甚至搬出可找台南市長黃偉哲「作保」。

謝龍介指出，邱莉莉等人的律師團在審理過程中主張「這是『換票』，不是買票」，而從無罪的判決看來，台南地院一審埋單了這種說法，台南地院一審宣判，10名被告包括買票的、賣票的、白手套、扮黑臉的全部無罪。

謝龍介說，對於賄選向來深惡痛絕，因此自己在競選、或者在黨部操盤選舉時，任何涉及走路工、請客吃飯、或者30元賄選標準的人事物，都小心翼翼，結果查辦基層賄選是一個標準，辦到議長層級，卻又是另一套標準？

謝龍介提到，自己始終願意相信，司法的獨立，但這麼離譜的判決，實在很難不讓人聯想，是因為邱莉莉等人的「黨證辦對張，官司有人幫」，也讓人懷疑，難道是因為準總統賴清德已經提前背書。