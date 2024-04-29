影／南市正副議長賄選判無罪 藍營「讓人訝異」：相信民眾一定不滿意

台南市議會議長、副議長涉賄選案今天宣判，包括議長邱莉莉等涉案人都獲判無罪，市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，此案比以前類似案件蒐證、監聽都要來得明確，還有對價關係，更有暴力介入，判決無罪令人訝異，雖尊重司法，但相信一般民眾對此判決結果一定不滿意。

蔡育輝表示，台南地院判邱莉莉等涉案人無罪，很令人訝異，因為比起之前南市議會議長李全教被控議長賄選，這次的錄影、錄音都更多，而且還有恐嚇等暴力介入，很難想像會判無罪，不過，尊重法院判決，只是感覺和社會的期盼、認知差很多。

蔡育輝說，蒐證資料顯示，有ABCD要賣厝的，還有選不上，連助理費都要補助，對價關係這麼明顯，還有暴力介入，且還監聽到，有這麼多證據，「只能說，上周就聽到沒罪」，之前也傳出「賴清德當選就無罪」，是否有政治力介入，自己不敢說，不過，檢察官花了這麼多時間偵辦、蒐證，有這麼多證據卻判無罪，只能說尊重司法，但相信身為百姓對此判決一定會不滿意。