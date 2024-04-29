快訊

警官帶輪椅母搭火車遭拒！副站長更要求92歲婦「站起來」 台鐵道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南市正副議長賄選判無罪 藍營「讓人訝異」：相信民眾一定不滿意

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市議會議長、副議長涉賄選案今天宣判，包括議長邱莉莉等涉案人都獲判無罪，市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，此案比以前類似案件蒐證、監聽都要來得明確，還有對價關係，更有暴力介入，判決無罪令人訝異，雖尊重司法，但相信一般民眾對此判決結果一定不滿意。

蔡育輝表示，台南地院判邱莉莉等涉案人無罪，很令人訝異，因為比起之前南市議會議長李全教被控議長賄選，這次的錄影、錄音都更多，而且還有恐嚇等暴力介入，很難想像會判無罪，不過，尊重法院判決，只是感覺和社會的期盼、認知差很多。

蔡育輝說，蒐證資料顯示，有ABCD要賣厝的，還有選不上，連助理費都要補助，對價關係這麼明顯，還有暴力介入，且還監聽到，有這麼多證據，「只能說，上周就聽到沒罪」，之前也傳出「賴清德當選就無罪」，是否有政治力介入，自己不敢說，不過，檢察官花了這麼多時間偵辦、蒐證，有這麼多證據卻判無罪，只能說尊重司法，但相信身為百姓對此判決一定會不滿意。

台南市議會國民黨團發言人蔡育輝指法院判南市正副議長賄選案涉案人均無罪，讓人訝異。記者鄭惠仁／攝影
台南市議會國民黨團發言人蔡育輝指法院判南市正副議長賄選案涉案人均無罪，讓人訝異。記者鄭惠仁／攝影

台南 司法 賄選 邱莉莉

延伸閱讀

台南議長賄選案邱莉莉等10人均無罪 四大判決理由出爐

影／邱莉莉自信清白 從起訴到判決前沒掉過一滴淚

台南正副議長案一審全無罪 林志展：尊重司法判決

南市正副議長選舉賄選判無罪 綠營議會黨團：請黨解除停權處分

相關新聞

台南議長賄選案邱莉莉等10人均無罪 四大判決理由出爐

台南議長賄選案，歷經1年多的審理，台南地院下午宣判邱莉莉等10人無罪，台南地院以四大理由說明，認檢方起訴涉行賄李鎮國、高...

台南議長賄選案無罪 謝龍介：黨證辦對張、官司有人幫

台南市正副議長涉賄選案，台南地檢署起訴前民進黨中執委郭再欽、台南正副議長邱莉莉與林志展等人，一審今天宣判均無罪。國民黨立...

台南市正副議長賄選案 議長邱莉莉等10被告均獲判無罪

台南地檢署偵辦正副議長賄選案，認定民進黨前中執委郭再欽、民進黨正副議長邱莉莉、林志展密謀以每票至少1000萬利誘、恐嚇等...

影／邱莉莉自信清白 從起訴到判決前沒掉過一滴淚

台南市議會議長邱莉莉涉及議長賄選案獲判無罪，她獲知判決結果後哽咽表示，自始至終相信自己是清白的，感謝司法給她公道、還她清...

台南正副議長賄選案判無罪 謝龍介：另一套標準？

台南市正副議長賄選案台南地院今天下午宣判，議長邱莉莉等10名被告均獲判無罪，對此，國民黨台南市黨部主委謝龍介在臉書發表看...

南市議長邱莉莉涉賄選判無罪 郭國文：判決有客觀標準

台南地檢署偵辦正副議長賄選案，檢方依期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌起訴台南市議長邱莉莉等人，一審今天宣判十名被告均無罪。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。