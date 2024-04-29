調查局與義大醫院簽署MOU 啟動資通安全聯防

法務部調查局與義大醫院今天簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU），即時交流分享外部駭客探測、入侵手法等情報，期許達到早期預警、緊急應變等成效。

調查局發布新聞稿指出，簽署儀式於義大醫院醫學大樓會議室舉行，由義大醫院院長杜元坤主持，調查局長王俊力代表調查局與義大醫院簽署合作備忘錄。

王俊力指出，義大醫院為行政院國土安全政策會報納為「緊急救援與醫院」項目的醫療類關鍵基礎設施，以國家安全角度而言，是南台灣醫療照護、疾病管制與緊急應變體系不可或缺的關鍵角色，也扮演高屏地區智慧醫療、醫學研究的重要推手。

王俊力說，雙方簽署合作備忘錄，落實總統蔡英文於「國家資通安全戰略報告」所揭示「資安即國安」，建立安全可信賴的智慧國家目標，建構資安聯防機制及提升防護能力的重要里程碑。

調查局新聞稿指出，依據近年偵辦多起電腦犯罪及網路駭侵案件的經驗，醫療領域具備智慧醫療服務、精密儀器設備部署及巨量病患資料等特性，已是駭客組織鎖定攻擊的高價值目標。

調查局表示，為使醫療機構能有效因應資安風險，未來將與義大醫院依合作備忘錄，即時交流分享外部駭客探測、入侵手法的各類資安技術情報，建立即時通報、迅速處置的資安聯防機制，以達早期預警、緊急應變及持續維運成效。