台南議長賄選案，歷經1年多的審理，台南地院下午宣判邱莉莉等10人無罪，台南地院以四大理由說明，認檢方起訴涉行賄李鎮國、高玫仙A保證、B折扣、C經費及D薪資等欠缺具體明確事證而影響其投票意向，難認有對價關係外，方一峰證詞反覆且矛盾，自無從僅依其具瑕疵作有罪依據。

台南地院指出，依邱莉莉、林志展、郭再欽等人的通話內容，僅可知邱莉莉與郭再欽閒聊，展現將來參選的決心，郭再欽與林志展討論相關情資傳言，邱莉莉提醒林志展勿向媒體透露民國配的政可能性等，依檢察官所舉事證，不足證明邱莉莉等人有賄選及恐嚇的謀議。

關於行賄方一峰部分，郭再欽與楊志強的通話內容未曾具體提及要對哪些議員、以何種方式行求賄，顯見郭再欽言語僅是選舉期間閒聊探詢選情的消遣場面話，且證人方一峰證詞反覆且矛盾，自無從方一峰具瑕疵的證詞作有罪之依據。

關於行賄李鎮國、高玫仙部分，在111年12月21日會面前，李鎮國於20日已確定支持李文俊與邱莉莉合作搭配競選，縱使20日晚間發生李鎮國遭人比「7」恐嚇事件，也未改變態度，並非如起訴書所指因所謂「A保證」、「B折扣」、「C經費」及「D薪資給予」等欠缺具體明確之事項而影響其投票意向，難認此部分有何對價關係。