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基泰大直起訴5人 蔣萬安：持續與住戶站在一起爭取權益
台北市基泰大直民宅塌陷案，台北地檢署今天偵結，依涉嫌刑法之違背建築術成規及偽造文書等罪起訴工程部副理邱丞鴻、工程部人員張博翔、建築師王德生、基泰專案工程人員劉豐壽、基泰規畫服務部專案人員姜若彥5人。市長蔣萬安表示，市府持續協助基泰、鄰近住戶調解，如果沒有共識，建管處也會進行政府調解，一定與民眾站在一起，為住戶爭取權益。
基泰大直案，北檢查出邱丞鴻及張博翔等人涉嫌將建案連續壁厚度從60公分改為50公分；且為趕工無視已超出警戒值的監測數據繼續施工，導致公共危險。今天偵結起訴5人。
蔣萬安今天被問及基泰大直案偵結看法，他說，去年台北市發生建物塌陷，造成周邊住戶的損鄰，市府第一時間就將基泰依營造業法以及建築師法送懲戒。
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