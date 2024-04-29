台南正副議長案一審全無罪 林志展：尊重司法判決

台南市正副議長賄選案今天一審宣判，包括議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨前中執委郭再欽等10名被告均獲判無罪，副議長林志展對此表示「尊重司法判決」，而另名被告，因此案遭國民黨開除黨籍的市議員李文俊也說「感謝司法還清白」。

台南地檢署認定邱、林、郭等人密謀，以每票至少1000萬代價，透過利誘、恐嚇方式，要求特定議員投票支持邱、林組合，依行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌起訴，期間邱、林遭民進黨停權，市議員李文俊、李鎮國也被國民黨開除黨籍。

經過1年多審理，29日法院一審宣判無罪，副議長林志展情緒並無太大波動，對於之前的紛紛擾擾總算有結果，林志展說，感謝司法還議長邱莉莉與他、其他人一個公道，對此他尊重司法判決。