南市正副議長選舉賄選判無罪 綠營議會黨團：請黨解除停權處分

台南市議長邱莉莉、副議長林志展等人在競選正副議長期間涉及賄選案遭起訴，台南地院今天判決無罪，市議會民進黨團表示，尊重司法審判的結果，無罪判決代表這整起事件的落幕，也還給邱莉莉議長、林志展副議長、李文俊、黃麗招、李鎮國等議員及相關當事人一個公道。林志展表示，尊重司法判決，自己坦蕩蕩，絕對禁得起考驗。

民進黨團指出，議長、副議長選舉案從選前到選後，一直被繪聲繪影的不當言論影響，甚至使整個台南市的政局動盪，如今判決無罪，除了感謝法院明察秋毫，也象徵著整起選舉的公正性，更還給參與投票的台南市議會57席議員一個公道。

民進黨團對無罪判決的結果，期許中央黨部可以適時解除邱莉莉、林志展停權的處分，讓兩人得以行使身為民進黨一分子的權利，與民進黨團繼續併肩為台南努力。