台南議長賄選案邱莉莉等10人無罪 綠黨團籲黨中央解除停權處分
台南議長賄選案，今天下午宣判，台南地院邱莉莉等10人均判無罪，台南市議會民進黨團周嘉韋到庭聽判後表示，感謝法院明察秋毫外，也象徵著整起選舉的公正性，更期許中央黨部可以適時解除議長邱莉莉議長、副議長林志展停權的處分。
周嘉韋說，民進黨團尊重司法審判的結果，無罪判決代表這整起事件的落幕，也還給邱莉莉、林志展、李文俊、黃麗招、李鎮國等議員及相關當事人一個公道。
周嘉韋指出，議長、副議長選舉案從選前到選後，一直被繪聲繪影的不當言論影響，甚至使整個台南市的政局動盪，如今無罪判決的結果，除了感謝法院明察秋毫外，也象徵著整起選舉的公正性，更同時還給參與投票的台南市議會57席議員一個公道。
此外，也因為無罪判決的結果，台南市議會民進黨團更期許中央黨部可以適時解除邱莉莉議長、林志展副議長停權的處分，讓兩人得以行使身為民進黨一分子的權利，與民進黨團繼續併肩為台南努力。
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