台南市正副議長賄選案 議長邱莉莉等10被告均獲判無罪

台南地檢署偵辦正副議長賄選案，認定民進黨前中執委郭再欽、民進黨正副議長邱莉莉、林志展密謀以每票至少1000萬利誘、恐嚇等方式，包括以手比「7」恐嚇議員要開槍、若不從甚至被半路帶上車、搬出台南市長黃偉哲承諾可政治利益分配等方式，要求特定議員投票支持邱、林。台南地院下午宣判，台南市議會議長邱莉莉等10名被告均獲判無罪。

檢方依行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌起訴10人，分別是邱莉莉、林志展、郭再欽、台南市區漁會理事長林士傑、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨籍市議員黃麗招、國民黨市議員李文俊及友人黃怡萍、國民黨市議員李鎮國及妻子高玫仙等10人。

台南地院審理時，正副議長邱莉莉、林志展、民進黨前中執委郭再欽等10人均主張無罪，律師團認為此案為政治「換票」，且無具體事證認邱等人涉及賄選，司法更不應介入政治事件。