Toyz直播辱罵雪碧挨告妨害名譽 雪碧：不會和解

遊戲實況主「Toyz」劉偉健曾點評YouTuber「超哥」黃伯超餐廳醋飯難吃，超哥情緒失控並毆打Toyz，網紅「雪碧」方祺媛在直播立挺超哥，遭Toyz在直播公然辱罵「破麻，回去好好伺候妳的乾爹」，遭雪碧提告涉犯妨害名譽。台北地檢署今天下午將傳喚雪碧到庭，雪碧說，她不會與Toyz和解，希望Toyz能受到法律的制裁。

全案源於，雪碧因在直播中立挺超哥，遭Toyz在直播中辱罵雪碧「破麻，回去好好伺候妳的乾爹」。今年1月底，雪碧表示，她僅是根據影片提出意見，Toyz極度不尊重女性，相關評論對她造成極大的侮辱，貼文下聲援她的女性網友也受到謾罵。

雪碧當時說，有網友在維基百科上更改她的資料，已經掌握發文者的IP資訊，並強調此風不可長，一個都別想跑，人人都要為自己的行為負責。

雪碧表示，她不會與Toyz和解，希望Toyz能受到法律的制裁。她說，當初聽到Toyz辱罵她時，感到相當傻眼，她的社群平台出現1000多則留言，當中有800多則都是辱罵性質，而她在維基百科上的資訊也遭更改，因此承受很大的壓力，讓她的工作也很難做，希望司法給她公道。