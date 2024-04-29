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Toyz直播辱罵雪碧挨告妨害名譽 雪碧：不會和解

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

遊戲實況主「Toyz」劉偉健曾點評YouTuber「超哥」黃伯超餐廳醋飯難吃，超哥情緒失控並毆打Toyz，網紅「雪碧」方祺媛在直播立挺超哥，遭Toyz在直播公然辱罵「破麻，回去好好伺候妳的乾爹」，遭雪碧提告涉犯妨害名譽。台北地檢署今天下午將傳喚雪碧到庭，雪碧說，她不會與Toyz和解，希望Toyz能受到法律的制裁。

全案源於，雪碧因在直播中立挺超哥，遭Toyz在直播中辱罵雪碧「破麻，回去好好伺候妳的乾爹」。今年1月底，雪碧表示，她僅是根據影片提出意見，Toyz極度不尊重女性，相關評論對她造成極大的侮辱，貼文下聲援她的女性網友也受到謾罵。

雪碧當時說，有網友在維基百科上更改她的資料，已經掌握發文者的IP資訊，並強調此風不可長，一個都別想跑，人人都要為自己的行為負責。

雪碧表示，她不會與Toyz和解，希望Toyz能受到法律的制裁。她說，當初聽到Toyz辱罵她時，感到相當傻眼，她的社群平台出現1000多則留言，當中有800多則都是辱罵性質，而她在維基百科上的資訊也遭更改，因此承受很大的壓力，讓她的工作也很難做，希望司法給她公道。

2021年，Toyz涉嫌販售大麻菸彈，被判刑4年2個月定讞，預計在5月入監服刑，昨天直播表示他經寫好遺書，盼親友能幫忙照顧母親和女友。對於Toyz即將入監一事，雪碧說「台灣司法終於公正了」。

網紅「雪碧」方祺媛今赴北檢出庭。記者房荷庭／攝影
網紅「雪碧」方祺媛今赴北檢出庭。記者房荷庭／攝影

Toyz 直播

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