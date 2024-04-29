台南正副議長一審下午宣判…若有罪且符這條件 將立即停職

台南市議會前年底競選正副議長傳出賄選，檢方起訴民進黨議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨前中執委郭再欽等10人，全案一審下午3點宣判。南市議會指出，邱、林兩人被控涉選罷法刑求賄賂罪嫌等，假使判決有罪，且「沒有宣告緩刑」，將面臨先停權，議會其他議員來推選代理議長。

此案檢方指控邱莉莉、林志展等人涉對國民黨議員方一峰行求賄賂罪嫌、妨害選舉未遂罪嫌，以及對無黨議員李鎮國行求賄賂罪嫌等。

南市議會表示，邱莉莉、林志展被控違反公職人員選罷法第100條第1項罪嫌等，假如一審判決有罪，依公職人員選罷法117條規定，判有期徒刑且沒受宣告緩刑，曾判決當天起，要停止職務或職權，所以假使兩人一審有罪、沒緩刑，就立即停職停權。