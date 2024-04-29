兒少性剝削累犯 立委籲建立資料庫

立法院29日審查兒童及少年性剝削防制條例修法。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

司法輕縱兒少性剝削累犯，立委群起要加重刑責，也提出成立數位性暴力的全國資料庫！立法院29日審查兒童及少年性剝削防制條例修法，民眾黨立委黃國昌指出，性罪犯出獄後累犯，但刑責卻未往上加重，難起嚇阻效果。衛福部長薛瑞元回應說，如果實務上有該狀況，社會確實難以接受。

徒法不足以自行

立法院29日審查兒童及少年性剝削防制條例部分條文修正草案，眾多立委都提出修正草案，數量高達35案。大多數跨黨派立委的共識為「提高刑度」，部分委員盼修法增訂加害者的強制治療。

黃國昌表示，台灣曾發生性侵犯出獄後，仍累犯誘拐女性賣淫，最後被判有期徒刑8個月。然而，這樣的處罰根本沒有嚇阻效力，該罪犯出獄後，仍將性影像上傳至網路，後續甚至再誘使7名兒少製作性影像。他強調，台灣司法體系對於一而再再而三的累犯相當寬容，部長是否同意？

薛瑞元回應，如果在實務上面有這個狀況的話，確實社會難以接受。黃國昌指出，要求衛福部、法務部跟司法院跨部會討論面對，更怒吼：「這個體系是在鼓勵加害者繼續亂搞，我們的司法對他們很寬容，這是社會可以忍受的嗎？」

專責人力不足

民進黨立委林淑芬也指出，過去就有一名九歲女童性影像流傳多年，難以下架，尤其過往司法輕縱加害者，讓被害者再度受傷，去年性犯罪的懲處才加重，現在又要來加重，所以有幾個面向值得討論。她提到，去年違反兒少性剝削案件增至2千多件，尤其網路誘拐頻傳，請問目前專責人力足夠嗎？

警政署防治組副組長斯儀仙回答，「現在專責申辦的機關是徵九大隊……」讓林淑芬相當不滿痛斥「我是在問你人力夠不夠，不是問你單位啦！」、「全國有多少人？」斯儀仙回應說，總共有1500位定期會受專業訓練的人員。

籲建立全國資料庫

林淑芬再度痛斥，「我是在講專責人力」，有報導指出，台灣警政機關缺乏數位性犯罪的專責單位，導致警員缺乏專業，更輕忽案件的嚴重性。斯儀仙表示，家防官、刑事人員等專責人員都會及時介入案件。

林淑芬質疑「專責還是兼辦，你們有專責單位嗎？不要再硬坳了」，呼籲警政署應儘速整合婦幼與科技人才，成立專責單位，並建置數位性暴力的全國資料庫，她更詢問薛瑞元對這些措施的看法。薛瑞元指出，「如果資料庫指的是有前科、犯罪手法等內容蒐集，我覺得有必要，但如果是指性影像的資料庫，恐怕有研議空間。」

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