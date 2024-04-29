北院國民法官宣誓 4/30審男子酒駕撞死空少案

台北地方法院審理向姓男子酒駕撞死新加坡空少案，今天選出6名國民法官與4名備位國民法官。國民法官與備位國民法官將於下午宣誓，並進行審前說明，預計明天進行審判程序。

檢方起訴指出，有酒駕前科的向男於民國111年11月1日下午在飯店內飲用半瓶紅酒後，前往自己經營的舒療店，晚間開車返家途中，行經敦化南路二段快車道的第2車道時，超速撞上正穿越行人穿越道和中央分隔島的54歲新加坡籍男子，經警消送醫搶救後仍不治身亡。

警方酒測後，向男的酒精濃度為每公升0.58毫克，依過失致死及公共危險罪嫌移送台北地檢署。檢察官去年7月間依加重酒駕致死罪起訴向男，成為北檢起訴的第4件國民法官案件。

向男以本案遭新聞媒體大肆報導包括與事實不符的內容，並設定他是開保時捷的富商、飲酒後立即駕車、酒駕撞死外籍空少等負面標籤，勢必造成國民法官心證受有預斷、偏見、污染的情事，難期可受公平審判，聲請不行國民參與審判。北院認為被告聲請無理由，裁定駁回。

台北地方法院今天進行國民法官選任程序，由審、檢、辯於48名到場候選國民法官中，共同選出6名國民法官、4名備位國民法官。國民法官與備位國民法官下午舉行宣誓，之後進行審前說明，由審判長說明國民法官的權利義務、刑事審判基本原則、程序及流程，本案相關法律規定等解釋。

北院預計明天上午在寶慶院區國民法官第二法庭開庭審理酒駕致死案。依據規畫，庭期為4月30日與5月2日。國民法官與職業法官於5月3日上午評議後，下午宣判。但視具體評議情形可能提前或延後。