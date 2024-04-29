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台南議長賄選案判決影響其職位？ 法界人士直言「未定之天」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南正副議長賄選案，檢方認正副議長邱莉莉、林志展及民進黨前中執委郭再欽等10人涉公職人員選舉罷免法中行求、期約賄選及恐嚇等罪嫌起訴，台南地院預定下午宣判，外界關注判決結果，是否影響其正副議長資格，法界人士直言，本案距定讞之日尚早，目前言之過早。

法界人士指出，本案如判有罪，被告可以依法上訴，若判無罪，檢察官也可上訴。而邱莉莉、林志展等人當選正、副議長，任期都快過半了，再上訴二審，官司也不知要再打多久？一切都在未定之天。

然而，政界人士對比當年前議長李全教被控賄選，當年台南高分院更二審宣判，認李全教共同預備於直轄市議會議長選舉，對於有投票權的人行求賄賂及不正利益，處有期徒刑9月，褫奪公權3年外，另民事當選無效部分，二審認李全教就其競選團隊的賄選行為應全權負責，二審定讞，李全教確定喪失議員和議長資格。

事實上，檢方對邱莉莉、林志展等人所提涉公職人員選舉罷免法中行求、期約賄選及恐嚇等罪嫌起訴，僅針對議長選舉部分，並未提當選無效之訴。

法界人士指出，依選罷法第120條第1項第2款對候選人、有投票權人，以強暴、脅迫或其他非法的方法，妨害他人競選、自由行使投票權，選委會、檢察官或同一選舉區的候選人得以當選人為被告，自公告當選人名單之日起30日內，向法院提起當選無效之訴。

法界人士說，正副議長部分是依地方制度法選舉產生，而地制法僅在第46條中規定罷免相關規定，因此，正副議長喪失資格，一是自己請辭，另遭罷免或遭宣告褫奪公權，才可能發生。

法界人士表示，李全教是因議員賄選被判當選無效，二審定讞，喪失議員資格，議長寶座也同時不保。這與邱莉莉是議長選舉涉賄選，而非議員涉賄選被起訴，兩者本質不同，適用法規也不同。

外界關注台南正副議長賄選案判決結果，是否影響其正副議長資格，法界人士直言，本案距定讞之日尚早，目前言之過早。圖／本報資料照
外界關注台南正副議長賄選案判決結果，是否影響其正副議長資格，法界人士直言，本案距定讞之日尚早，目前言之過早。圖／本報資料照

李全教 賄選

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