Toyz直播辱罵雪碧挨告涉妨害名譽 雪碧下午將出庭

網紅「雪碧」方祺媛（左）。圖／報系資料照片

遊戲實況主「Toyz」劉偉健曾點評YouTuber「超哥」黃伯超餐廳醋飯難吃，超哥情緒失控並毆打Toyz，網紅「雪碧」方祺媛因在直播中立挺超哥，遭Toyz在直播公然辱罵「破麻，回去好好伺候妳的乾爹」，遭雪碧提告涉犯妨害名譽。台北地檢署今天下午將傳喚雪碧到庭，釐清案情。

全案源於，雪碧因在直播中立挺黃伯超，遭Toyz在直播中辱罵雪碧「破麻，回去好好伺候妳的乾爹」。今年1月底，雪碧表示，她僅是根據影片提出意見，Toyz極度不尊重女性，相關評論對她造成極大的侮辱，貼文下聲援她的女性網友也受到謾罵。

雪碧當時說，有網友在維基百科上更改她的資料，已經掌握發文者的IP資訊，並強調此風不可長，一個都別想跑，人人都要為自己的行為負責。

雪碧的委任律師說，如果Toyz願意道歉，則必須在網路發文或拍影片，鄭重澄清與道歉，今至北檢按鈴申告Toyz涉犯公然侮辱及誹謗罪嫌，檢方下午將傳喚雪碧到庭，釐清案情。