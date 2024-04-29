影／苗栗露營區倒強酸案外案 不肖業者回填廢棄物遭訴
苗栗三灣「拾玖K露營區」在去年間被檢警查出，有不肖業者傾倒強酸廢液案，導致河床被汙染，後續開挖露營地發現，地下3公尺處有回填掩埋廢棄物，衍生案外案，台中地檢署指揮保七大隊等單位成立專案小組，查出是陳姓男子等6人涉案，檢方近日偵結依違反廢清法罪嫌起訴。
保七總隊第三大隊第二中隊在去年間，偵辦苗栗三灣「拾玖K露營區」芫○公司傾倒強酸廢液案，導致苗栗縣三灣鄉中港溪上游河床遭受汙染，警方稽查時開挖露營區土地時，發現在深達3公尺地下，有填埋大量太空包裝的廢塑膠混合物，意外查出回填掩埋廢棄物的案外案。
警方報請台中地檢署檢察官陳祥薇，指揮保七三大二中、環境部環境管理署中區環境管理中心、苗栗縣環境保護局等單位組成專案小組調查。
檢警追查蒐證，去年7月18日發動搜索行動，查獲北○實業公司為謀取不法利益，非法收受廢塑膠混合物，堆置於該公司位於三灣鄉倉庫內，再伺機交由再利用機構定○實業有限公司，以合法掩護非法方式，不但將廢塑膠混合物拌入水泥磚製程，將部分廢塑膠混合物非法回填三灣鄉私有露營區土地。
台中地檢署在近日偵結，將北○實業、定○實業兩間公司的陳姓負責人等6人，依違反廢棄物清理法罪，提起公訴。
環境管理署表示，此案透過台中地檢署在檢警環調合作平台下所組成的專案小組，以及環境管理署中區環境管理中心在推動區域治理方針下結合縣市環保局，在團隊群策群力合作下，快速溯源釐清事業廢棄物來源及相關犯罪網絡、手法，掌握關鍵犯罪證據，迅速查處不法業者殘害國土及汙染環境不法惡劣行徑。
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