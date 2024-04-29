影／苗栗露營區倒強酸案外案 不肖業者回填廢棄物遭訴

苗栗三灣「拾玖K露營區」在去年間被檢警查出，有不肖業者傾倒強酸廢液案，導致河床被汙染，後續開挖露營地發現，地下3公尺處有回填掩埋廢棄物，衍生案外案，台中地檢署指揮保七大隊等單位成立專案小組，查出是陳姓男子等6人涉案，檢方近日偵結依違反廢清法罪嫌起訴。

保七總隊第三大隊第二中隊在去年間，偵辦苗栗三灣「拾玖K露營區」芫○公司傾倒強酸廢液案，導致苗栗縣三灣鄉中港溪上游河床遭受汙染，警方稽查時開挖露營區土地時，發現在深達3公尺地下，有填埋大量太空包裝的廢塑膠混合物，意外查出回填掩埋廢棄物的案外案。

警方報請台中地檢署檢察官陳祥薇，指揮保七三大二中、環境部環境管理署中區環境管理中心、苗栗縣環境保護局等單位組成專案小組調查。

檢警追查蒐證，去年7月18日發動搜索行動，查獲北○實業公司為謀取不法利益，非法收受廢塑膠混合物，堆置於該公司位於三灣鄉倉庫內，再伺機交由再利用機構定○實業有限公司，以合法掩護非法方式，不但將廢塑膠混合物拌入水泥磚製程，將部分廢塑膠混合物非法回填三灣鄉私有露營區土地。

台中地檢署在近日偵結，將北○實業、定○實業兩間公司的陳姓負責人等6人，依違反廢棄物清理法罪，提起公訴。