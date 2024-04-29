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酒駕2度坐牢關不怕 水電工「三犯」判有期徒刑1年4月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

從事水電工程的蔣姓男子2度酒駕，都判有期徒刑9月，入監服刑假釋出獄後，又酒後開車上路再被查獲，依公共危險罪起訴，台北地院認為，蔣對刑罰感應力薄弱，日前判他有期徒刑1年4月。蔣可上訴。

蔣在桃園市八德區住處飲酒，酒後駕駛小客車行經台北市木柵小型停車場處，因車內乘客未繫安全帶被警察攔檢、取締，過程中，員警發覺蔣身上散發酒氣，對他施以酒測，測到吐氣酒精濃度每公升0.41毫克，蔣移送法辦、起訴。

法官調查，蔣2019年因酒駕判刑9月確定，2020年再因酒駕判刑9月確定，2021年4月7日假釋出監，當年7月26日保護管束期滿，在執行完畢5年後再犯。

判決指出，檢察官起訴蔣時，具體指明他酒駕執行完還是再犯同一罪名的罪，可見他默示自己生命、身體之安危，也罔顧公眾往來之安全，忽視酒駕的嚴重性及危險性。

判決說，蔣沒有因酒駕坐牢執行而有所警惕，刑罰感應力薄弱，考量他坦承犯行、參酌他酒精濃度超過法定標準值的程度，以及他是高職畢業、從事水電工、鐵工，判他有期徒刑1年4月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警察攔查酒駕示意圖。圖／聯合報系資料照片
警察攔查酒駕示意圖。圖／聯合報系資料照片

假釋 水電 酒駕

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