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基泰大直損鄰案偵結 連續壁厚度不足、忽視超標監測數據

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

「基泰大直」工地主任張博翔（中）。圖／報系資料照
「基泰大直」工地主任張博翔（中）。圖／報系資料照

台北市中山區大直街建案工程「基泰大直」去年9月7日，因施工不當，造成鄰宅坍塌。台北地檢署查出，基泰工程部副理邱丞鴻及工程部人員張博翔等人，涉嫌將建案連續壁厚度從60公分改為50公分，為了趕工，未理會已超出警戒值的相關監測數據，繼續施工，終致生公共危險。

北檢今依涉嫌刑法之違背建築術成規及偽造文書等罪嫌，起訴邱丞鴻、張博翔、建築師王德生、基泰專案工程人員劉豐壽、基泰規劃服務部專案人員姜若彥共5人。

其中，邱丞鴻、張博翔及王德生等3人對公共利益造成具體危害甚鉅，均請從重量處7個月以上之刑。

涉犯違背建築術成規罪方面，檢方查出，邱丞鴻與張博翔明知，應依結構圖施工製作基泰大直建案的連續壁厚度為60公分，兩人於2022年9月30日建案工務會議時，決議就連續壁部分不辦理變更設計，將厚度為50公分的結構圖交由不知情之下包廠商施作，導致基泰大直本建案實際所施作之連續壁厚度僅為50公分。

檢方指出，台北市都發局所核備的基泰大直建案工程進度表，於完成連續壁內外側導溝地質改良工程後，應先進行連續壁工程，再進行地質改良工程。但是，邱丞鴻、張博翔為免工期延誤，違背上開施工順序，完成連續壁內外側導溝地質改良工程後，緊接要求下包商進行地質改良工程，之後再進行連續壁工程。此外，於地質改良工程完工後，未就地質改良工程成果進行鑽孔取樣測試，以確認是否符合結構圖要求，即逕行安排工地進行下一階段的連續壁工程。

儀大工程公司係基泰大直建案的監測廠商，經邱丞鴻、張博翔安排，於建案工地周圍，依照結構圖裝設相關監測儀器，並就建物傾斜率（TI）、地表（SM）、鄰房沉陷（SB）、支撐應力（VG）、擋土壁與土層變形量（SID）、擋土壁鋼筋應力（RS）及中間柱隆起點（HI）等監測項目陸續進行監測。惟於儀大公司進行監測期間，邱丞鴻、張博翔竟為避免損鄰事件爭議擴大，商請儀大公司就去年4月19日、同年8月1日所要出具之監測案週報表改變量測數據之初值，造成建案工地監測數據失真，無法真實反應工地之狀況。

儀大公司去年4月11日出具的監測案週報表指出，基泰大直案的地表沉陷、建物沉陷、建物傾斜率等部分監測項目的數據超過行動值，有部分監測項目數據超過警戒值；去年7月26日出具之監測案週報表又指出，地表沉陷、建物沉陷等部分監測項目數據超過行動值，有部分監測項目數據超過警戒值。

不過，邱丞鴻、張博翔在收到前揭監測案週報表，獲悉工地部分監測項目數據已達行動值，未依據觀測系統應變計畫書指示採取應變作為，即先讓工地停工，會同大地工程顧問進行評估後再行復工，反而讓工地繼續施工。

檢方指出，去年8月1日工地開始進行開挖支撐工程，於同年9月1日出現多項監測數據超過行動值，儀大公司並於同日開出監測異常告知單。惟邱丞鴻、張博翔仍僅聯繫支撐廠商進行圍苓補強，並繼續開挖，未採取應變作為。

檢方指出，基泰大直建案因天生地質條件不佳，邱丞鴻、張博翔為了趕工，監測數據多次已達警戒值、行動值之警訊不予理會，而仍繼續令工地施工，終至去年9月7日20時許，鄰近基泰大直建案之建築物開始出現龜裂現象，建案工地內擋土及支撐系統開始逐漸潰敗，同22時許，位於工地南側之5棟民宅出現大幅傾斜、鐵窗遭擠壓彎曲之情況；於該日22時48分許，民宅快速陷落約一層樓高度，於同日23時25分至35分許，因工地北側連續壁往工地內側折斷，致工地北側之路面大幅陷落，而致生公共危險。

「基泰大直」建築師王德生（中）。圖／報系資料照
「基泰大直」建築師王德生（中）。圖／報系資料照
基泰建設專案副理邱丞鴻（中）。圖／報系資料照
基泰建設專案副理邱丞鴻（中）。圖／報系資料照

偽造文書 大直 建築師

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