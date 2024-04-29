影／壞身教...台中熟女載兒吃宵夜 警面前闖紅燈還酒駕

台中市警方在18日巡經西屯區水湳市場，發現林姓女子騎機車紅燈左轉，警方前往攔查，林女辯稱要載兒子去吃宵夜，但警方聞到林女有酒味，經酒測後發現林女的酒精濃度已超標，警方將林女依公共危險現行犯移送台中地檢署偵辦，也規勸林女，「別在兒子面前作不好示範」。

第六分局何安派出所員警18日凌晨2時許，巡邏經過西屯區長安路、中清西二街時，發現林姓女子（44歲）騎機車1載人闖紅燈左轉，警方發現後，在華美西街將她攔停。

林女辯稱，要載兒子出門吃宵夜，但警方盤查過程中發現林女身上飄散酒味，經酒測後，發現林女酒測值超標，達每公升0.54毫克，全案依法將林女帶返所偵辦，並移送台中地檢署偵辦，警方也規勸林女要遵守交通規則及法令，「別在兒子面前作不好示範」

警方呼籲，酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車，如有需要，可以請代駕協助，民眾切勿以身試法，既傷身又傷財。