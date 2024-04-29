台南正副議長賄選案歷經1年審理 今下午宣判

台南正副議長賄選案歷經1年多的審理，預定下午宣判，議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨前中執委郭再欽等10人均主張無罪。圖／聯合報資料照

台南正副議長賄選案歷經1年多的審理，正副議長邱莉莉、林志展、民進黨前中執委郭再欽等10人均主張無罪，律師團認為此案為政治「換票」，且無具體事證認邱等人涉及賄選，司法更不應介入政治事件，台南地院下午3時宣判。

台南地檢署偵辦正副議長賄選案，認定民進黨前中執委郭再欽、民進黨正副議長邱莉莉、林志展密謀以每票至少1000萬利誘、恐嚇等方式，包括以手比「7」恐嚇議員要開槍、若不從甚至被半路帶上車、搬出台南市長黃偉哲承諾可政治利益分配。

檢方依行求、期約賄賂及妨害選舉未遂等罪嫌起訴10人，分別是邱莉莉、林志展、郭再欽、台南市區漁會理事長林士傑、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、無黨籍市議員黃麗招、國民黨市議員李文俊及友人黃怡萍、國民黨市議員李鎮國及妻子高玫仙等10人。

檢方指出，林志展、郭再欽為使邱莉莉當選議長，自去年正、副議長選舉前，3人頻繁聚會討論選情。郭曾在電話中對邱說：「妳就保持這樣，不要參與進來，其他的事情我處理！」過程中主要由郭出面對外處理，邱莉莉則在電話中用台語對郭說：「我傢伙（指財產）都賣掉了，要跟他（郭信良）拚了」。

檢調從監聽內容中，發現郭再欽與邱莉莉的對話中，曾談論到選議長要有金主，郭還提及「市議員上次（參選副議長）花3000萬，這次我看我們要花上億的…」。

3人以副議長當籌碼，由無黨籍議員黃麗招牽線與國民黨李文俊結盟，佯稱邱林配，實際上促成邱李配。李文俊告知可掌握4、5名國民黨籍議員支持邱。期間郭聽聞李文俊疑先遭他人給1000萬元圈走（買票），認為再找李須付出更高代價，向邱表示要「出去走走」。

此外，原藍營議員李鎮國也被郭再欽鎖定，李鎮國前年12月20日先遭人以手比7（即槍枝之意）警告他「票不要亂投」；郭再欽除提出由黃偉哲出面保證，更提供李鎮國購屋8折優惠、並允諾若被開除黨籍，4年後以無黨籍身分參選市議員，郭將贊助經費、即使落選也願支付議員薪資，成功取得李鎮國在議長選舉時跑票。

郭再欽最早曾透過楊志強涉嫌賄賂國民黨議員方一峰，要方一峰選舉時票投自己，就可以拿到1000萬。方一峰始終未改變心意，前年12月25日被約出搭上休旅車後，林士傑對他說，「議員你有兩個選擇，一個是不要出席，一個是投自己，總之就是不可以投給郭信良」。

關鍵人物方一峰於審理時作證，選前赴楊志強圓山公司飲宴過程，因方多次偵訊筆錄提到，若票投自己對方會給錢，但他在庭上再三強調，從頭到尾沒提到錢，不可能投自己，「我還要做人」。

方一峰也還原在西港慶安宮被林士傑「請上車」過程，他說，上了車發現1名陌生人，對方提到議長選舉有兩個選擇，一是投自己，二是不要出席，不要投給郭信良；他並不認識對方，很快就下車了。他覺得對方「一般口氣」。

另檢方起訴，郭再欽等人在黃怡萍安定住處聚會提及A保證、B折扣、C經費、D薪資，涉投票行求、期約或其他不正利益，李鎮國說，他怕李文俊被騙，才向郭提到要找市長黃偉哲出來保證。

至於B折扣，郭提到他介紹買房屋打8折，李鎮國說，里長在社區建案都可能買到8折，他自己講也做的到。

C經費部分，身為黃復興黨部副主委票投民進黨，下次選舉恐有困難，會幫忙助選、贊助等，他也說，沒什麼印象。至於D薪資，郭先行離開會場後，有人轉告放心「補你4年薪資」，他澄清，接受訊問時身心俱疲，是「補你」才對。