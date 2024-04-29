控鄰日抽40支菸毒害 法官親勘駁回

台中市陳姓男子指控鄰居一日吸菸40根毒害其生命，台中高分院認定陳無證據，判他敗訴。圖／本報資料照 陳姓男子指控鄰居謝男九天內每日抽菸「四十支」，刻意以二手菸毒害他，求償十萬元，還要謝搬家；一審陳敗訴又上訴，二審法官親自到場勘驗，確認謝於騎樓抽菸狀況下，陳家門窗打開聞不到菸味，駁回上訴。

判決指出，陳姓、謝姓男子是鄰居，住台中市大甲區，陳不滿謝在住處附近騎樓抽菸，二○二一年曾提告，後二人和解，謝賠償五千元，同意在距離陳房地十公尺以外地點抽菸。

同年四月間陳認為又有二手菸飄進屋內，以攝影器材拍攝謝抽菸狀況，向法院提出侵權損害告訴，主張謝男違反調解條件，九天之間每日抽菸四十多支「毒害」他，索償精神慰撫金十萬元，並要求謝搬離他住家範圍半徑一百公尺。

一審認為陳指控謝有「密集嚴重持續毒害」行為，但僅提供一段拍攝影片，影片中謝男抽菸一分多鐘，地點非法令規範禁菸場所，證據不足，判謝免賠。

陳不服、上訴，台中高分院法官親自到場勘驗，要謝男在經常抽菸位置吸菸，再與陳男一同回到住處，雖在陳男門口聞到菸味，但進入屋內開啟窗戶約二、三分鐘，即無菸味。

二審認為，陳提供兩段影像無從證明謝除兩次短暫抽菸行為外，九天內還有其他吸菸行為，證據不足，駁回上訴。仍可上訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康