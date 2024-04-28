疑因不堪債務壓力 台中林姓夫妻車內雙亡
台中市林姓夫妻今晚在太平山區被發現倒臥車內，已明顯死亡，警方初步調查，現場並無外力介入或是打鬥痕跡，兩人疑有債務問題。家人獲悉後已趕往，正由警方偵訊中。
據了解，兩名死者分別是林姓先生（50歲）和妻子黃女（47歲），分別平躺在駕駛座和駕駛座旁座位，車窗緊閉。現場留有給家人的遺書，表示他們先走了，很抱歉。
據了解，太平警分局下午接獲霧峰警分局的協尋通知，請代為尋找林姓夫妻。警方過濾監視錄影，發現兩人26日曾駕車經過太平區長龍路三段，研判應在附近，果然在護國清涼寺附近的產業道路發現他們的車子，但走近一看，兩人都已明顯死亡。
據兩人的女兒說，爸媽是工程小包，疑因欠下債務，並無其他意見。
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