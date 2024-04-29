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遭冒名吸金 運彩公會理事長提告

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇發出聲明，表示有人冒用他的名義扣攬投資。圖／何昱奇提供
中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇發出聲明，表示有人冒用他的名義扣攬投資。圖／何昱奇提供
中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇昨發出聲明，稱近日突然有20多人和他連絡，詢問投資事宜，才驚覺遭人冒用吸金，以開彩券行為由招攬投資，初估被害人多達20多人，被騙金額達1500萬元。他除了在臉書聲明澄清，今下午1時還將赴台中市調查處對冒用他名義的女子提出偽造文書等告訴，並呼籲不要再有人受騙上當。

何昱奇說，這名女子是一名保險經紀人，和他妻子相識，初步了解，她至少兩年期間，以可以代表他個人的名義，對外招攬投資彩券行，為了取信他人，還偽刻印章，製作他授權的合約書，騙取投資人信任。

初步了解，這名女子從事保險業多年，累積不少客戶，又涉有偽造的合約書等，誘使他人投入資金，20多名被害人裡有汽車材料業者、美甲工作者等，總詐騙金額達1500萬元。

這些投資者因近日未收到「投資獲利」，這名女子又失聯，於是轉而找上他後，才知竟有此事。何昱奇說，他連絡上這名女子，她雖承認有這些行為，表示正在處理中，但事實上仍未付諸行動，也說不出騙取的金錢流向何處。

何昱奇說，他每天不是在公會就是在彩券行，臉書也經常有互動，但這些投資人投資前都未曾向他求證。為保護自己名譽，以及希望不要再有人受騙，因此發出聲明澄清，並將提告。若有被詐騙投資人可與他連絡，併案處理。

彩券行 投資人 詐騙

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