每月加薪數百元綁護理師2年 法官都認補償「不合理」

義大大昌醫院提供2萬元「久任津貼」和一名護理師簽約2年，護理師未滿2年就離職，反被院方追討2萬元跟1萬元懲罰性違約金，她返還2萬後，院方提告續追1萬元違約金，一審法官認久任津貼每月僅補償數百元，欠缺合理性，判院方敗訴，醫院不服再上訴，上訴審法官見解同一審法官，院方敗訴確定。

判決指出，護理師從2019年2月起在大昌醫院任職，並跟院方簽訂久任合約，在合約內服務可領2萬元「久任津貼」，合約訂於2023年2月28日為止，若沒服務滿2年，則要返還2萬元久任津貼跟1萬元懲罰性違約金。

護理師2022年9月26日就自請離職，院方認為她未依合約服務滿2年，依合約要繳回2萬元久任津貼，還要賠給院方1萬元懲罰性違約金。護理師依約返還2萬元，但不願賠償1萬元違約金，大昌醫院不滿對她提告，要求支付1萬元。

護理師遭告後反駁，稱大昌並未提供專業培訓，只給予2萬元津貼，不符勞基法最低服務年限的規定，既然合約不符法規的「必要性」及「合理性」，要她再賠償1萬元懲罰性違約金並不合理。

高雄地院法官認為，護理師月薪6萬餘元，雖然院方跟她簽有久任約定書，但大昌給的2萬元久任津貼，換算每月僅補償數百元，還限制2年最低服務年限，不符勞基法規定的「合理補償」。

另外，大昌醫院並未對護理師提供專業培訓，若大昌願提高報酬、福利吸引護理師，人力替補應無困難，因此該久任約定書訂定最低服務年限，欠缺合理性，依勞基法規定應屬無效。

一審法官認為，院方跟護理師簽立久任約定書，仍要提供護理師合理補償才算適法，否則不能要求護理師犧牲自己職業選擇自由，配合醫院調度便利，因合約無效，判護理師不用賠償懲罰性違約金。

院方不服一審判決上訴，主張台灣護理師缺口大，人數多寡關係到醫院病床數及門診數，才會與護理師簽立久任約定，各醫院都有互相參考的數額及服務年限，原判決未各院行之有年顧及制度，應廢棄改判。

高雄地院合議庭認為，其他院方作法及津貼數額，縱使屬實，並不影響院方與護理師的契約效力，該