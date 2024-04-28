快訊

統測數學A、B、C中間偏易 地震、健身房收費都入題

田馥甄大陸演出被取消 媽媽不忍發聲

做一個令人喜愛的老人？寫了一百多本書的百歲作家佐藤愛子不這麼認為

酒駕騎機車遭逮 湖口鄉公所技士判降級改敘確定

中央社／ 台北28日電

竹縣湖口鄉公所陳姓技士去年5月間喝酒後騎機車，警方攔檢時驗出酒精濃度達每公升0.25毫克。懲戒法院一審判陳男降1級改敘，陳男不服提起上訴。懲戒法院二審駁回上訴確定。

判決指出，陳男自民國110年11月1日起擔任湖口鄉公所技士，他於去年5月28日晚間在湖口老街某客家餐廳飲用啤酒1、2罐後，騎乘機車上路，隔日凌晨因違規逆向行駛被警方攔查，發現陳男身上散發酒味且面帶酒容，酒測後測得陳男酒精濃度為每公升0.25毫克。

新竹地方法院依公共危險罪判處陳男有期徒刑6月，可易科罰金，併科罰金新台幣1萬元。湖口鄉公所將陳男記過2次，新竹縣政府移送懲戒。

懲戒法院一審審酌陳男擔任公務員，本應遵守政府喝酒不開車的禁令，竟酒駕上路，危及道路安全，判決陳男降1級改敘。

陳男提起上訴，他指出，因為此次「酒駕」事件，身心承受巨大壓力，工作與家庭經濟蒙受嚴重損害，深感悔悟與痛心，以後絕對嚴禁「酒駕」行為再度發生，甚至不再騎乘機車，請法院審酌他是初犯，讓他有改過自新，回饋社會再造恩情的機會。

懲戒法院二審認為，陳男的上訴意旨並未具體指摘原判決認事用法，或量處處分有違背法令之處，判決上訴駁回，全案確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹 酒精 酒駕

延伸閱讀

蘭嶼、綠島進入旺季！台東警力重兵登島取締違規 首日抓5件酒駕

Toyz劉偉健販售大麻菸彈 拿感謝狀求緩刑沒用 關4年2月定讞

中市警防制酒駕強化勤務 每月再增加2到4次

彰化71歲翁撞見26歲女鄰居洗澡太衝動 載去摩鐵硬上…賠慘還要關

相關新聞

20多人找上門才知遭冒名吸金 運彩公會理事長何昱奇聲明澄清並提告

中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇上午發出聲明指出，近日突然有20多人跟他詢問投資事宜，他才驚覺自己被人冒用名義，以...

鄰居控他一天抽40支菸刻意毒害 法官親自到場查真相

台中市陳姓男子與謝姓男子是鄰居，但陳指控，謝在2021年5月間，短短9天內每日抽菸「40根」，刻意製造大量二手菸飄進他的...

每月加薪數百元綁護理師2年 法官都認補償「不合理」

義大大昌醫院提供2萬元「久任津貼」和一名護理師簽約2年，護理師未滿2年就離職，反被院方追討2萬元跟1萬元懲罰性違約金，她...

天菜男被誘簽「戀愛契約」 封鎖「違約」竟遭求償百萬

林姓男子煞到郭姓天菜男同學，最後因多次騷擾，被警方依跟騷法發文告誡，結果林男竟引誘郭男簽下「戀愛契約」，載明雙方不得「封...

資源班老師遭控教學生作弊 怒告家長誹謗反獲法院認證

人本教育基金會去年與溫姓家長召開記者會，質疑高雄某小學陳姓特教老師教學不力，不僅上課摸魚，還會辱罵學生、教學生作弊，種種...

無業男虐死兒 妻詢問遭打斷牙

廿二歲馮姓男子無業在家照顧小孩，只因三月大兒子哭鬧就不耐煩，把兒子痛毆打到腦部重創，直到見嘴唇發紫才驚覺不妙，送醫裝葉克...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。