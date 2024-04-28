酒駕騎機車遭逮 湖口鄉公所技士判降級改敘確定
竹縣湖口鄉公所陳姓技士去年5月間喝酒後騎機車，警方攔檢時驗出酒精濃度達每公升0.25毫克。懲戒法院一審判陳男降1級改敘，陳男不服提起上訴。懲戒法院二審駁回上訴確定。
判決指出，陳男自民國110年11月1日起擔任湖口鄉公所技士，他於去年5月28日晚間在湖口老街某客家餐廳飲用啤酒1、2罐後，騎乘機車上路，隔日凌晨因違規逆向行駛被警方攔查，發現陳男身上散發酒味且面帶酒容，酒測後測得陳男酒精濃度為每公升0.25毫克。
新竹地方法院依公共危險罪判處陳男有期徒刑6月，可易科罰金，併科罰金新台幣1萬元。湖口鄉公所將陳男記過2次，新竹縣政府移送懲戒。
懲戒法院一審審酌陳男擔任公務員，本應遵守政府喝酒不開車的禁令，竟酒駕上路，危及道路安全，判決陳男降1級改敘。
陳男提起上訴，他指出，因為此次「酒駕」事件，身心承受巨大壓力，工作與家庭經濟蒙受嚴重損害，深感悔悟與痛心，以後絕對嚴禁「酒駕」行為再度發生，甚至不再騎乘機車，請法院審酌他是初犯，讓他有改過自新，回饋社會再造恩情的機會。
懲戒法院二審認為，陳男的上訴意旨並未具體指摘原判決認事用法，或量處處分有違背法令之處，判決上訴駁回，全案確定。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言