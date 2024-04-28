資源班老師遭控教學生作弊 怒告家長誹謗反獲法院認證

人本教育基金會去年與溫姓家長召開記者會，質疑高雄某小學陳姓特教老師教學不力，不僅上課摸魚，還會辱罵學生、教學生作弊，種種做法嚴重失職，陳女不滿遭指控，對溫女提起妨害名譽自訴，高雄地院審理後，法官認為家長已經多方查證，相關言論不構成誹謗，判決無罪。

溫姓家長的女兒就讀小六，因有閱讀理解、數學等學習障礙，編列為特教生，分派到資源班上課，被陳女教導3年，卻發現教學品質低下，她等到女兒畢業後，忍無可忍向1999市長信箱及人本投訴。

去年7月間，人本教育基金會與溫姓家長召開記者會，指陳姓特教老師上課都在摸魚滑臉書，月考還直接告訴答案給學生，原以為女兒考試成績進步，追問才知道是陳女提供答案給同學抄。

溫女在記者會長指控陳女教導女兒3年，學習程度卻退化到國小二年級，孩子要升上國中，陳女也未通知家長出席升學轉銜會議；不僅溫女不滿陳女教學品質，4年前投訴陳女的家長，也現身聲援溫女，指陳女嚴重失職。

記者會結束後，陳女認為她不是溫女女兒的數學老師，溫女卻在記者會上指控她摸魚、提供答案給學生抄，已損害她的人格及社會評價，對溫女提起妨害名譽自訴。

高雄地院審理時，溫女反駁陳女，稱她的指控都是女兒明確轉述，她曾問過陳女是否提供解答，陳卻反咬是女兒偷她的解答，原本投訴教育局，卻遲遲沒結果，投訴人本後，才知道陳女早已其他家長被投訴多次，並不構成誹謗。

法官另傳喚黃姓數學老師作證，黃男指溫女女兒數學考87分，比班上第三名還高，他覺得有疑問，讓他補考，分數卻較低，當時他曾問陳女，陳自稱有提示作答，他將過程告訴溫女後，可能溫回去調查，女兒才說是老師提供答案。

另外，根據校方調查報告及兩名資源班學生說法，陳女出完題目後，會先請數學老師作答，等考試時再把答案直接寫在白板上讓它們抄寫。