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護航標案 大林電廠經理收押

聯合報／ 記者古和純／高雄報導

台電大林電廠。本報資料照片
台電大林電廠。本報資料照片
台電公司大林火力發電廠郭姓經理，被控擔任台電工程師及課長職務期間，涉替特定廠商護航連續取得「發電機點檢案」標案，並以每件五十五萬回扣作為代價；調查局近日搜索約談郭男到案，高雄地檢署訊後認為郭男涉及貪汙重罪，且有串滅證與逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，續追公務員共犯結構。

據了解，雄檢二○二二年偵辦一起違反政府採購法案時，發現大林廠有多起勞務採購案不尋常，疑有標金灌水之虞，調查發現有內鬼暗助廠商墊高底價，再圖利特定廠商得標。

檢方今年一月底查出郭男（五十歲）涉犯貪汙罪嫌重大，約談郭男與洪姓廠商到案，檢察官訊後聲押郭男與洪男，法院裁定洪男收押，但認為郭男無羈押必要，諭知十萬元交保。

檢察官經過多月蒐證，本月廿三日認證據充足，指揮高雄市調查處搜索郭男住居處，同步約談相關人到案說明。據調查，郭男長期利用職務之便，知悉洪姓廠商有意投標利潤較佳的勞務採購案，因此私下與廠商約定，以每件標案收受五十五萬元回扣為報酬，護航業者取得二○一八至二○一九年的發電機點檢標案。

台電 回扣 火力發電廠 貪汙

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