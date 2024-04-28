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路樹殺人 巡檢養護將法庭攻防

聯合報／ 記者徐白櫻古和純魯永明／連線報導

森林城市協會理事長莊傑任勘查指出，肇禍路樹的樹基部主要根系腐朽潰爛、樹頭空洞。圖／莊傑任提供
森林城市協會理事長莊傑任勘查指出，肇禍路樹的樹基部主要根系腐朽潰爛、樹頭空洞。圖／莊傑任提供
彰化、高雄前天驚傳「路樹殺人」，飛來橫禍奪走兩條人命，澄清湖園區主管機關自來水公司歸咎地震及大雨導致土石鬆動、樹木傾倒，護樹團體昨實地會勘，認定路樹的根系已腐朽潰爛才是禍首，恐非天災而是人禍。法界人士指，此案因涉及刑事責任，樹木巡檢人員是否具備養護專業及落實檢測樹木健康，台水公司有無適切養護樹木，屆時都是法庭攻防考量。

高雄澄清湖風景區的相思樹在雨中壓死六旬散步老翁，自來水公司研判地震加大雨鬆動土石才造成樹倒，森林城市協會理事長莊傑任到場勘查發現，樹木主要根系明顯腐朽潰爛、樹頭早已空洞，樹頭也有靈芝腐朽菌子實體生長。

莊指出，高風險樹木通常有幾種病徵，包括樹頭會明顯搖晃、樹根基部長靈芝、腐朽超過樹基部50％以上面積、主根或主幹基部劈裂、罹患褐根病、樹體歪斜角度大於40度、根系斷裂或拉拔脫離土層等，定期安檢就能預防。美、日、新加坡、香港等國家或地區，每1至2年會做樹木健康與安全巡檢，就在防患未然。

遭倒樹致命的六旬男子的大舅子昨向高雄議員請求，務必督促大力整頓相關作為。由於水公司屬國營事業，不適用國賠，但水公司第七區管理處指出，園區有投保公共意外責任險，每人最高額度300萬元，此案已通知出險。

茂揚法律事務所律師王茂增說，若要究責，樹木巡檢人員是否具備養護專業，有無能力檢測樹木健康，有無適宜裝備做樹木養護，都會是法庭攻防考量。此案不適用國賠，但家屬可打民事訴訟求償，依死者的勞動能力計算，家屬約可獲200萬至300萬不等的賠償金。

為避免路樹因褐根病倒伏傷人，嘉義市府2022年起分3年編列2000萬元，包括採用土壤燻蒸法，移除罹病樹木、消毒土壤，另委託樹醫師用音波儀器健檢路樹，並提升景觀樹木修剪專業，建立行道樹健檢制度。

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