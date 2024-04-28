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印刷廠短報空汙費 詐8千萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中大里區坤隆行11年來短繳空汙費8400多萬元，還非法繞流偷排廢氣，檢方近日依加重詐欺、違反空汙法等罪起訴負責人等四人。圖／聯合報系資料照片
台中大里區坤隆行11年來短繳空汙費8400多萬元，還非法繞流偷排廢氣，檢方近日依加重詐欺、違反空汙法等罪起訴負責人等四人。圖／聯合報系資料照片
台中大里區坤隆行公司從事凹版印刷，製程中會產生甲苯、丁酮等有毒廢氣，訾姓負責人為節省處理費成本，竟和三名下屬以明顯低於實際用量申報，十一年來短繳空汙費八千四百多萬元，還非法繞流偷排廢氣，檢方近日依加重詐欺、違反空汙法等罪起訴訾等四人，建請法院就短繳費用宣告沒收。

檢警調查，訾男（七十四歲）是坤隆行實際負責人兼總經理，公司從事凹版印刷，領有台中市環保局核發固定汙染源凹版印刷作業程序操作許可，因作業製程會產出包括甲苯、丁酮及異丙醇等揮發性空汙，需收集後由管道排放，每季向環保局申報用量、排放量，以計算繳納空汙費。

訾男為節省成本，自二○一一年起短報每月、每季原物料進料量，並由陳姓管理部經理依許可用量分配後繕打「液體混合設備表」，細部則交由程姓員工輸入環保署系統申報，最後經蔡姓副總經理同意，藉此低報短繳空汙費。

檢方統計，坤隆行從二○一一年第一季至二○二二年第二季止，共有三十二季低報，短繳金額高達八千四百萬多元。全案因環境部中區環境管理中心巡查時，發現坤隆行私設非法管道繞流排放廢氣，監控申報資料察覺有異，移送檢方偵辦，二○二二年檢方前往廠房搜索。

台中市 環保局

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