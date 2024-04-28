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無業男虐死兒 妻詢問遭打斷牙

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影
廿二歲馮姓男子無業在家照顧小孩，只因三月大兒子哭鬧就不耐煩，把兒子痛毆打到腦部重創，直到見嘴唇發紫才驚覺不妙，送醫裝葉克膜搶救一個半月不治，台中地檢署近日依家暴傷害致死罪起訴馮男，全案由國民法官審理。

檢警調查，二○二三年十二月十日，馮男在台中東區住處不滿兒子持續哭鬧，竟情緒失控朝小孩臉部、頭部徒手痛毆，甚至還用外力撞擊，導致男嬰腦部重創、視網膜出血，打到停止哭鬧才停手。

男嬰遭痛毆流鼻血，馮男只拿幾張衛生紙擦拭後就不再理會，直到傍晚見兒子嘴角發紫、呼叫都沒反應，才緊急打電話告知賴姓妻子，由賴女叫救護車送醫，但男嬰到院前就失去呼吸心跳。

雖經院方搶救加裝葉克膜恢復生命跡象，但男嬰仍陷入昏迷，在醫院躺了一個多月後，家屬決定忍痛於今年一月二十六日拔管，男嬰也因腦部損傷病變、腦炎等不治死亡。

檢方還查出，馮男打傷兒子後，賴女詢問事發經過，兩人卻爆發口角，馮男又朝妻子施暴，還當場打斷妻子門牙，導致臉部、鼻子挫傷。

馮男到案時否認對兒子施虐，辯稱是開車時小孩去撞到方向盤，之後又改口說是抱著男嬰時，不甚跌倒撞到，但檢方比對證詞與解剖鑑定報告，不採信其辯詞。

國民法官 家暴 小孩 葉克膜 視網膜

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