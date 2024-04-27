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恐嚇前合夥人「在台灣我玩死你」 塗鴉藝術家賠30萬元

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

江姓男子與許姓男子因投資餐廳產生糾紛，去年初在許男位於台北市大同區餐廳鐵門上噴漆，拍照上傳群組稱「在台灣我就玩死你」，許見狀報警提告，案經起訴，士林地院近日審結依恐嚇危害安全罪判罰江男8000元。

檢警調查，江、許2人先前因投資餐廳時產生糾紛，存有嫌隙，去年1月4日，從事塗鴉藝術的江男，不滿許男未歸還其放置於餐廳內的作品，在通訊軟體微信群組「肥田新地」中標註許男帳號，稱「想不想變朱雪璋」、「fight with me」、「沒在怕，背景我也有」、「毀掉你」等，並張貼台北市前里長朱雪璋斷人腳筋遭判刑的相關新聞連結，恫嚇許男。

該群組包含江男、許男，另有3名成員在內，江男後續接續辱罵許男「娘娘腔、死玻璃、娘砲、垃圾、蟑螂」等，當天下午還到許男經營的商店外持麥克筆塗鴉海報、牆面等，又在社群軟體instagram上標註許男帳號，發布限時動態，稱「偷渡來台灣開商行，背後放話還要報警，有趣」等。

江男後續見許男不回應，同年月31日凌晨前往許男位於台北市大同區赤峰街的餐廳外，朝餐廳鐵捲門噴漆塗鴉，再度拍照上傳群組，許男見狀心生畏懼，報警處理。

江男到案後對於犯行坦承不諱，稱一時衝動犯案，開庭時當庭向許男道歉，後續也與許男達成調解，賠償30萬元，許男最後針對公然侮辱、毀損、加重誹謗罪部分撤告。

法官審酌江男與許男達成調解，犯後態度尚可等，審結依恐嚇危害安全罪判江男8000元，如易服勞役以1000元折算1日。

江男後續見許男不回應，同年月31日凌晨前往許男位於台北市大同區赤峰街的餐廳外，朝餐廳鐵捲門噴漆塗鴉。記者李隆揆／翻攝
江男後續見許男不回應，同年月31日凌晨前往許男位於台北市大同區赤峰街的餐廳外，朝餐廳鐵捲門噴漆塗鴉。記者李隆揆／翻攝

北市 恐嚇 朱雪璋 餐廳

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