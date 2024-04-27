國道掉貨櫃釀1死…駕駛肇逃落網涉過失致死 因2案通緝先入獄

新竹物流委外的45歲司機邱國昌昨清晨5點2分駕物流車，行經國道1號北向65公里桃園平鎮路段自撞內側護欄，釀後方貨櫃掉落車道，造成駕駛營半聯結車的劉姓男子撞上殞命，邱隨即棄車逃亡13小時終落網，清查發現邱正因妨害自由及竊盜2執行案分別遭桃園、新竹2地檢署發布通緝外，這起事故讓他再添公共危險、過失致死及毒品3罪，桃園地檢署值日檢察官今午複訊後，當場諭命邱男發監執行。

根據司法院資料顯示，邱男於2021年10月間某日在住處，涉嫌以美工刀架住妻子的脖子，恫稱要讓她死；又於2022年4月12日、5月28日，以LINE、簡訊傳送「我一定要殺了妳們全家」、「我會找到妳給妳全家死」及「當初說好了分開只有兩條路不是妳死就是我死，我一定要做到」等恐嚇言詞給妻子，桃園地院去年8月29日進行簡易判決，將他依妨害自由判處有期徒刑5月。

邱男另於2022年11月上旬某日，和2同夥侵入竹縣某塑膠公司廠區行竊電纜線，遭新竹地院去年1月31日將他依犯結夥三人以上攜帶兇器竊盜罪，又犯結夥三人以上攜帶兇器竊盜罪，累犯應執行有期徒刑11月。檢察官訊後，發監執行有期徒刑。

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