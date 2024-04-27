猥褻女友表妹 願賠10萬又反悔 臨時工遭判刑8月

新北市鄭姓男子去年見女友表妹獨自一人在房間睡覺，一時色心大發，伸狼爪強行猥褻，女子從睡夢中驚醒，出腳將鄭男踢開並報警處理。新北地院考量鄭男原願賠償10萬元，後來又改口待法院判決後再談賠償，認為鄭男無悔意，日前依乘機猥褻罪，判刑8月，可上訴。

判決指出，從事工地臨時工的鄭姓男子，去年2月初在新北市住處，見女友表妹一人獨自在和室房內熟睡不能抗拒之際，一時色心大發，伸狼爪強行猥褻及親吻，女子從睡夢中驚醒，驚見鄭男壓在其身上，奮力出腳將鄭男踢開並打電話報警處理。