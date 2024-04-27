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大客車擋道轎車駕駛比中指判拘役50天 法官：等同三字經

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

吳姓駕駛在台62東西向快速道路6.9公里處基隆路段，遇到大客車擋在前面無法順利超車，等切換車道時，對曾姓大客車司機比中指多次，曾不甘受辱提告。吳男辯稱不是比曾。法官表示，「比中指」相當於「三字經」的肢體化言語，強烈含有侮辱他人的意思，依公然侮辱罪判吳拘役50天，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，吳男民國112年4月1日上午10時46分，開自小客車，途經基隆市七堵區台62東西向快速道路6.9公里處，因曾男駕駛的營業用大客車在其車前，吳無法順利超車，致心生不悅。

吳男切換車道超車，開到曾男車輛的右前方時，將手伸出車窗外，對行駛在他左後的曾男比中指多次，曾不甘受辱，檢附行車記錄器錄影像報警提告。

吳男坦承有將手伸出車窗比中指，但否認有何公然侮辱的意思，表示不是對曾男比的，行使過程中沒有發生衝突，他並沒有不高興，既然沒有不高興，怎麼說他中指就是在比曾？

法官檢視行車記錄器影像，發現吳男車輛左前輪、左後輪均壓住二車道中間白線，此時，吳男車輛斜插欲近距離切入曾男駕車的車道內，清晰可見吳男將手伸出車窗外，對行駛在其左後的曾男比中指多次，當下只有吳男、曾男二車密接行駛中的影像。

法官表示，「比中指」相當於「三字經」的肢體化言語，強烈含有侮辱他人的意思，具有貶損之意，屬輕蔑使人難堪為目的的肢體言語。吳男說詞違背經驗法則，是卸責之詞，不足採信。

無法順利超車比中指判拘役50天，法官：比中指同三字經。記者游明煌／攝影
無法順利超車比中指判拘役50天，法官：比中指同三字經。記者游明煌／攝影

基隆 提告 車道

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