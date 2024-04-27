ACE案外案／王牌律師裝神弄鬼 向茶商收保護費

檢方偵辦ACE王牌交易所詐騙吸金案，追查發現律師王晨桓除涉及組織犯罪與洗錢，還「裝神弄鬼」向茶葉商收取保護費，不法獲利達七二二七萬元。

被害人何在彬是苗栗茶道研究會長，過去曾被指控哄抬價格登上媒體版面。

起訴書指出，二○一九年王晨桓擔任苗栗縣「行家茶葉公司」法律顧問，由於該茶葉公司地處山區，常會聽見疑似槍聲，茶商何在彬認為周圍環境恐有人身危安疑慮，擔心被特定人監控，王男認為有機可乘，起意詐騙謀財。

專案小組調查，王晨桓向何在彬佯稱，可以協助聘請退伍軍人及專業人士，藉以排除公司周圍相關危險狀況，不過，需要何在彬支付高額「保護費」。

何在彬後來向王晨桓反映，公司周圍出現不明人車、或聽聞不明聲響、或見到不明光芒時，王晨桓即透過通訊軟體與何在彬聯絡，傳送訊息「裝神弄鬼」。

檢方調查，王晨桓傳給何在彬的訊息包括「是縣政府叛徒借的車，來刺探」、「已擊落低軌衛星」、「打下一架無人機」、、「『長輩』已協助處理掉，都對方人馬」、「有掌握到，抓人，他們今天損失慘重」等，讓何在彬盡信不疑。

此外，檢警搜索IMBA詐團，王晨桓受IMBA理事長林若喬委託，指派妻子魏婉菁擔任IMBA王姓女成員辯護人，魏女利用羈押庭閱卷機會，傳送聲押書等檔案給王晨桓，由王洩給林若蕎知悉偵查過程，以便林串滅證，夫妻檔涉及洩密。