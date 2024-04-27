光電弊案／黃國昌：選後才起訴 有政治考量

民眾黨立委黃國昌。圖／聯合報系資料照片 台南檢調專案小組偵辦光電弊案，起訴官商共十五人，包括台南市府經發局前局長陳凱凌、力暘集團總裁古盛煇及經濟部能源署組長林文信等。台南光電弊案在二○二四總統大選期間，幾度成為攻防話題，選後才起訴，民眾黨立委黃國昌直指有政治考量。國民黨立委賴士葆質疑，陳凱凌做壞事時，準總統賴清德不知道嗎？應該查的是賴清德。

對於疑涉台南光電弊案高達十五人被起訴，黃國昌昨天批評，台南光電弊案臭不可聞，去年初就被爆料，卻拖延到選後才處理，令人失望，要說沒有政治考量，實在令人難以相信。

黃國昌說，民進黨的綠電政策並沒有被汙名化，而是「存在貪腐化」，整起弊案除涉及台南市政府以外，經濟部也涉入其中，離譜的是被起訴的林文信是二○二二年行政院模範公務人員，或許在民進黨政府眼中，涉弊的林文信當然是「模範」，充分凸顯出民進黨執政下的綠電政策特色。

賴士葆說，這是道地典型的官商勾結，不應有任何政治上考量，要一網打盡。陳凱凌以前是賴清德的愛將，陳做那麼多壞事，賴清德難道不知道嗎？陳凱凌當台南市經發局長時，台南市長為賴清德，應該查的是賴清德，只是賴清德馬上要當總統，除涉犯內亂罪、外患罪外都不查。

針對各項質疑說法，民進黨立院黨團副幹事長洪申翰指出，民進黨是最重視再生能源的政黨，若有不法，當然贊成嚴查嚴辦，毋枉毋縱。

對於黃國昌質疑弊案拖到選後才處理，檢調顯然有政治考量，洪申翰反問，檢調早在選前就展開偵辦，陳凱凌也被收押很長一段時間，這些時間點都在選前，不解為何黃國昌不就事實陳述，硬要與選舉掛鉤。