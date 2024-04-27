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陸軍舊靶場遭非法回填 4人起訴

聯合報／ 記者古和純／高雄報導

陸軍八軍團二○二一年發包「樹木修剪」標案，由高雄御翔土木包工公司得標，該公司前經理吳志成涉與陸軍後勤科長楊顓豪勾串，利用營區舊靶場有大面積凹地回填需求，找來另家工程行王姓、劉姓業者合作，不法回填混合廢棄物，牟利逾近三百萬元；橋頭地檢署昨依貪汙等罪起訴向吳、楊、王、劉共四人，楊姓中校去年退伍。

檢察官陳靜宜與蔡婷潔接獲此案檢舉後，去年指揮調查局會同高市府環保局前往八軍團仁美營區舊靶場開挖稽查，發現軍營內竟大面積填埋三萬八千九百餘噸營建混合廢棄物，傳喚楊顓豪、吳志成到案。

據調查，楊顓豪負責該工程驗收，明知吳志成並無清運合法廢棄物掩埋場保證書，卻利用職權圖利吳男非法作業，任由將營區樹木砍除、修剪後，統一將廢棄物集中至舊靶場回填或堆置，此作業不僅替吳男省下六十萬元清運費，後續藉由驗收放水，多支付吳男公司八十七萬餘元。

此外，吳志成得知仁美營區舊靶場的大面積凹地有填平需求，竟與楊商議，由吳男以每輛卅五公噸大卡車一千一百元對價金，仲介業者收受未經處理的雜土、磚塊、磁磚等不明廢棄物，僅兩天時間，讓三十五輛車進出營區七十五趟次，傾倒廢棄物回填舊靶場凹地。

此外，吳志成向王姓工程行業者表示可提供「土尾場」回填不法廢棄物，並向王男宣稱需要錢打通軍方驗收，王男因此支付吳男二百餘萬元，吳男替王男牽線認識楊顓豪，簽訂土資回填工程，王男指示劉姓工地主任，將營建混合廢棄物運至舊靶場，藉此省清運費。

廢棄物 環保局 陸軍

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