郭哲敏出庭 怨電子腳環蓄電差

八八會館負責人郭哲敏交保後昨天首度出庭，當庭向法官抱怨電子腳環蓄電量很差。記者蔣永佑／攝影 八八會館負責人郭哲敏經營AE博弈網站及地下匯兌洗錢二一七億元遭訴，新北地院日前裁定郭男以五千萬元交保，並配戴電子腳環防逃；全案交保後昨天首度開庭，因檢方已持四大理由提起抗告，郭男擔心自由得來不易，當庭向法官抱怨電子腳環蓄電量不足，讓他因沒電被狂打電話確認行蹤，希望能更換新款電子手環代替。

昨天郭哲敏開庭前，為刻意躲避媒體，利用全案共有近二十名被告加上律師人數眾多，特意換上一身米白西裝，藏身在兩名男律師中間，閃過在場媒體進入法院。開完庭律師告知樓下有媒體守候，離去時逕自從法庭大樓步出，不發一語。

合議庭傳喚同案被告、郭哲敏私人財務秘書林沛諠，了解她與郭哲敏、大帳房杜韋蓁之間工作隸屬。林女認為，自己老闆就是郭哲敏，完成工作後會把報表上傳到她與郭男、杜女三人的群組，但只有郭會表示意見，因此杜女對她來說，就是工作上常往來的同事，郭男會透過杜女丟給她很多資料列帳。

庭訊結束前，郭哲敏突然抱怨，自己戴的電子腳環蓄電量很差，只有四小時，前兩天他午睡到一半突然沒電，監控人員發現訊號消失狂打電話，讓他相當困擾。他聽說有另種電子手環，配戴較方便也不易沒電，希望能更換，以免被誤認為棄保潛逃，審判長回應會代為向設備商確認。

新北檢昨收到新北院交保裁定後，立刻以郭哲敏有逃亡事實、影響證人證述、交保相關措施無法防止逃亡及串證、建請提高保金至兩億元以上等四大理由提起抗告。

檢方指出，郭哲敏曾潛逃泰國，境外擁有柬埔寨及泰國不動產，且持有柬埔寨護照，還曾辦理新加坡投資移民，絕對有能力潛逃國外生活。其次，全案至今僅訊畢六名證人，合議庭裁定禁止接觸騷擾的卻有四十餘人，郭男有強烈動機對證人騷擾、施暴進行串證。

此外，現有防逃措施無法防止郭哲敏以破壞腳環或偷渡方式潛逃、串證，如法院仍欲交保，基於郭男財力雄厚，日前火速辦保完畢，保金至少應提高至兩億元以上，才能達到防止棄保潛逃目的。