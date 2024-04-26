不滿被監委兒大呼小叫 竹聯幫分子痛揍害人左眼失明判刑3年6月

竹聯幫仁堂育仁會分子謝少鏞、張格維等人，2021年底因不滿監委鴻義章之子酒醉亂喊，率眾在台北市士林區大南路截下鴻男等人汽車，謝男痛毆鴻男後離開，鴻男左眼受創，就醫治療後視力僅剩0.1，案經起訴，士林地院今分別依傷害致人重傷罪、聚眾施暴在場助勢罪，判謝徒刑3年10月、張徒刑4月。

判決指出，謝少鏞、張格維等多人2021年12月24日晚上在士林區小西街某據點，見李男駕駛汽車載送鴻男、賴男經過，鴻男酒醉對外呼喊，引起謝等人不滿，追逐並在大南路上截下李男車輛。

李、賴2人下車道歉，鴻男則走到汽車前方，遭謝男左手掐頸、右手揮拳攻擊面部，鴻男左臉被打，摀住左臉蹲坐路邊，李、賴2人上前勸阻，謝男、張男等人即駕車離開。鴻男經就醫治療並診斷，確定左眼球受撕裂傷、左眼失明、左眼窩骨折。

法官審酌謝、張2人未與鴻男達成和解，或取得鴻男諒解等情，今宣判，謝男犯傷害致人重傷罪，處徒刑3年10月，張格維犯在公共場所聚集3人以上施強暴在場助勢罪，處徒刑4月，如易科罰金以1000元折算1日；陳、廖、張、郭及不詳男子另案偵辦中，其餘涉案少年由少年法庭審理。

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